كيفية العثور على أفضل عروض وأفلام نتفليكس

دبي - يزن راشد - تعتبر منصة البث نتفليكس من أضخم المنصات الموجودة الآن، إذ تحتوي مكتبتها على آلاف العروض لمختلف الفئات بالإضافة إلى العروض الأصلية.

ولمساعدة المشتركين في فرز آلاف الخيارات، تستخدم المنصة خوارزميات التوصية لتسليط الضوء على العروض والأفلام التي تطابق سجل المشاهدة.

ولكن قد تكون تفضيلاتك أكثر تحديدًا قليلاً من العناوين الشائعة أو الخيال العلمي أو الرعب أو العروض الحائزة على الجوائز.

واعتمادًا على ما شاهدته، قد لا ترشح خوارزمية التوصية في نتفليكس أبرز العروض المتلفزة أو الأفلام التي تستحق المشاهدة.

ومن أجل ذلك يمكن أن تساعدك رموز نتفليكس في تصفية المحتوى الضخم في المنصة للعثور على توصيات أكثر إثارة للاهتمام.

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ما هي رموز نتفليكس وأين تجدها

تستند رموز نتفليكس إلى نظام الأرقام الذي تستخدمه الخدمة لتصنيف الأفلام والعروض حسب النوع والنوع الفرعي.

ويوجد بعض المواقع التي تصنف العروض والأفلام بهذا النظام لمساعدة المشاهدين في العثور على المحتوى بحسب التفضيلات بسرعة وسهولة.

ويعتبر موقع netflix-codes.com من أشهر المواقع التي توفر هذه الرموز المرتبة بحسب فئات المحتوى.

ويوفر الموقع نحو 20 فئة مثل الرسوم المتحركة والأفلام الأجنبية والأفلام الكلاسيكية. ويتم تقسيم هذه الفئات أيضًا إلى أنواع فرعية أكثر تحديدًا.

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استخدام الرموز لمشاهدة العروض

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها العثور على العروض المتلفزة أو الأفلام التي ترغب في مشاهدتها عبر المنصة مباشرة دون الاضطرار إلى البحث اليدوي.

وأسهل الطرق هي عبر إضافة في متصفح كروم، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ثبت إضافة Better Browse for Netflix من سوق كروم الإلكتروني في متصفح جوجل كروم.

بعد تثبيت الإضافة، سجل الدخول إلى المنصة عبر علامة تبويب جديدة.

في الجزء العلوي من شاشة نتفليكس الرئيسية ترى خيار استعراض الكل.

اضغط عليه للبحث يدويًا أو قم بالتمرير عبر الأنواع الفرعية المتاحة.

ويمكنك ايضًا مشاهدة العروض بحسب رغبتك بطريقة أخرى وهي:

زيارة موقع netflix-codes.com عبر متصفح الحاسب أو الهاتف.

ابحث عن النوع أو النوع الفرعي الذي تريد مشاهدته.

اضغط على الكود الموجود بجانب النوع أو النوع الفرعي الذي تريده.

في حال استخدام جهاز يتضمن تطبيق نتفليكس، فيجب أن يفتح التطبيق وينقلك مباشرةً إلى النوع الذي اخترته.

وإذا لم يكن التطبيق مثبتًا لديك فإنك قادر على فتح منصة نتفليكس من خلال متصفح الويب ومشاهدة الأفلام والعروض المحددة المتاحة.

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ويمكنك أيضًا استخدام رموز نتفليكس يدويًا لمشاهدة العروض عبر متصفح الويب، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع netflix-codes.com عبر متصفح الحاسب أو الهاتف المحمول.

البحث عن النوع أو النوع الفرعي الذي تريد استكشافه.

في علامة تبويب أخرى في المتصفح، اكتب: netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER

استبدل عبارة INSERTNUMBER بالنوع المحدد أو رمز النوع الفرعي.

يتم نقلك إلى المنصة عfv الويب للاطلاع على العناوين المتوفرة في هذا القسم.

يمكنك الآن إما معرفة اسم الفيلم أو العرض المتلفز والعودة إلى التطبيق عبر جهازك لمشاهدته، أو تسجيل الدخول لمشاهدته عبر المتصفح.

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