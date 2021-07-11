نتائج بحث جوجل تختلف بحسب مكانك في العالم

دبي - يزن راشد - اكتسبت شركة جوجل هالة من الموضوعية بسبب ادعاءات تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة وفي متناول الجميع.

وتجعل هيمنتها في البحث واختفاء معظم المنافسين روابطها تبدو أكثر قبولًا. ولكن تهدف أداة جديدة تجريبية إلى كشف عدم الحياد.

ويسهل بحث أطلس Search Atlas رؤية كيف تقدم جوجل استجابات مختلفة لنفس الاستعلام في إصدارات محرك البحث الخاص بها المعروضة في أجزاء مختلفة من العالم.

ويكشف المشروع البحثي كيف يمكن لخدمة جوجل أن تعكس أو تضخم الاختلافات الثقافية أو التفضيلات الحكومية.

وتظهر النتائج المتباينة كيف أن فكرة حيادية محركات البحث باطلة، كما يقول رودريغو أوشيجامي، طالب دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤلف المشارك لـ Search Atlas.

وبنى أوشيجامي Search Atlas مع كاثرين يي، طالبة دكتوراه في علوم الحاسب في جامعة كارنيجي ميلون.

ومثل صفحة جوجل الرئيسية، فإن الميزة الرئيسية لـ Search Atlas هي مربع فارغ. ولكن بدلاً من إرجاع عمود واحد من النتائج، يعرض الموقع ثلاث قوائم من الروابط، من إصدارات جغرافية مختلفة من بحث جوجل تم اختيارها من بين أكثر من 100 إصدار تقدمها الشركة.

ويترجم Search Atlas طلب البحث تلقائيًا إلى اللغات الافتراضية لكل إصدار مترجم باستخدام الترجمة من جوجل.

ويكشف التصميم عن حدود المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة طريقة تصنيف تقنية بحث جوجل لصفحات الويب، وتقديم معلومات مختلفة من الواقع للأشخاص في مواقع مختلفة أو باستخدام لغات مختلفة.

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بحث أطلس

عند استخدام الأداة لإجراء بحث عن الصور في ميدان تيانانمين، أعادت النسخة البريطانية والسنغافورية من بحث جوجل صورًا للدبابات والجنود وهم يسحقون احتجاجات الطلاب عام 1989.

وعندما تم إرسال طلب البحث نفسه إلى نسخة من بحث جوجل تم ضبطها لإجراء عمليات بحث من الصين، التي يمكن الوصول إليها من خلال التحايل على الجدار الناري العظيم في البلاد، أظهرت النتائج صورًا حديثة مشمسة للميدان مليئ بالسياح.

وتم حظر محرك بحث جوجل في الصين منذ عام 2010، عندما قالت الشركة إنها تتوقف عن فرض الرقابة على الموضوعات التي تعتبرها الحكومة حساسة.

ويقترح Search Atlas أن الإصدار المخصص للصين من محرك بحث الشركة يمكن أن يعكس تفضيلات الحكومة الصينية.

ويمكن أن ينتج هذا النمط جزئيًا عن الكيفية التي تعكس بها مجموعة صفحات الويب من أي لغة أو منطقة الأولويات والضغوط الثقافية.

وقال متحدث باسم الشركة: إن الاختلافات في النتائج لم تكن ناجمة عن الرقابة. وإن المحتوى حول مذبحة ميدان تيانانمين متاح عبر بحث جوجل بأي لغة أو مكان.

وأضاف المتحدث أن الصور السياحية تكتسب شهرة في بعض الحالات، عندما يكتشف محرك البحث نية السفر، وهو ما يظهر أكثر للباحثين الأقرب إلى بكين أو الاستعلامات المكتوبة بالصينية.

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نتائج بحث جوجل تختلف

يؤدي البحث عن ميدان تيانانمين من تايلاند أو الولايات المتحدة باستخدام إعدادات اللغة الصينية في جوجل إلى الحصول على صور حديثة للموقع التاريخي.

وقال المتحدث: نقوم بترجمة النتائج حسب منطقتك ولغتك المفضلة حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى المعلومات الأكثر موثوقية. ويمكن للمستخدمين ضبط النتائج عن طريق تعديل إعدادات الموقع واللغة.

وبنت أداة Search Atlas خرائط وتصورات توضح كيف يمكن أن تختلف نتائج البحث حول العالم.

وتوضح إحداها كيف أن البحث عن صور “الله” ينتج عنه صور مسيحية ملتحية في أوروبا والأمريكتين. وصور لبوذا في بعض البلدان الآسيوية. ونص عربي لكلمة الله في الخليج العربي وشمال شرق إفريقيا.

وقال المتحدث باسم جوجل: إن النتائج تعكس كيف تقوم خدمة الترجمة بتحويل المصطلح الإنجليزي God إلى كلمات ذات معاني أكثر تحديدًا لبعض اللغات، مثل الله باللغة العربية.

وتم تقديم أطلس البحث الشهر الماضي في المؤتمر الأكاديمي لتصميم الأنظمة التفاعلية. ويختبر المطورون إصدارًا تجريبيًا خاصًا للخدمة ويفكرون في كيفية توسيع نطاق الوصول إليها.

ولا يمكن لـ Search Atlas الكشف عن سبب تصوير الإصدارات المختلفة من جوجل للعالم بشكل مختلف.

ويتم الحفاظ على أنظمة التصنيف المربحة للشركة عن كثب. ولا تذكر الشركة سوى القليل عن كيفية ضبط النتائج بناءً على الجغرافيا أو اللغة أو نشاط الشخص.

ومن غير المحتمل أن تفقد جوجل سيطرتها على سوق البحث في أي وقت قريب. ولكن هناك أسباب قد تغير ذلك.

وتشير قاعدة المستخدمين المتزايدة لشركة البحث DuckDuckGo التي تركز على الخصوصية إلى أن بعض مستخدمي الإنترنت منفتحون على البدائل.

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