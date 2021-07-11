شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "خط كارمان" وأين توجد حافة الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما نعرف جميعنا عن "الفضاء" لكن هل سألت نفسك يوما من أين يبدأ الفضاء، وما هي النقطة البعيدة عن كوكب الأرض التى تعني أننا دخلنا مجال الفضاء، حيث تعد النقطة الشائعة لبداية الفضاء باسم "خط كارمان" - وهو ما يسعى إليه كل من مدمني الفضاء الملياردير جيف بيزوس والسير ريتشارد برانسون.

ما هو خط كارمان؟

خط كارمان هو حد وهمي يبلغ 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، كما توضح خدمة المعلومات والبيانات البيئية الوطنية للأقمار الصناعية في الولايات المتحدة، ومن الناحية النظرية، بمجرد عبور خط 100 كيلومتر هذا، يصبح الغلاف الجوي رقيقًا جدًا بحيث لا يوفر ارتفاعًا كافيًا للطائرات التقليدية للحفاظ على الطيران.

وعند هذا الارتفاع، ستحتاج الطائرة التقليدية إلى الوصول إلى السرعة المدارية أو المخاطرة بالسقوط والعودة إلى الأرض.

أين حافة الفضاء؟

يتفق معظم الناس عمومًا على أن الفضاء يبدأ عندما ينتهي الغلاف الجوي للأرض - حوالي 100 كيلومتر فوق متوسط ​​مستوى سطح البحر، لكن أين هذا بالضبط يعتمد على من وأي منظمة تسأل.

إذ ان الهيئة الحاكمة العالمية لسجلات الطيران والفضاء، Fédération Aéronautique Internationale (FAI) ، والعديد من المنظمات الأخرى تستخدم خط Karman كطريقة لتحديد وقت تحقيق رحلة الفضاء، ومع ذلك، فإن الجيش الأمريكي ووكالة ناسا يحددان الفضاء بشكل مختلف.

فوفقا لهم، يبدأ الفضاء على بعد 12 ميلا تحت خط كارمان، على ارتفاع 50 ميلا فوق سطح الأرض، ويُعتبر الطيارون والمتخصصون والمدنيون الذين يعبرون هذه الحدود رواد فضاء رسميًا، ومن المتوقع أن يسافر SpaceShipTwo التابع لشركة Virgin Galactic على ارتفاع 50 ميلاً على الأقل.

وادعى الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin لاستكشاف الفضاء التابعة لجيف بيزوس، بوب سميث، أن برانسون لن يطير عالياً مثل رئيس أمازون السابق، وقال سميث: "نتمنى له رحلة رائعة وآمنة، لكنهم لا يطيرون فوق خط كارمان وهي تجربة مختلفة تمامًا"، وفي آخر اختبار مأهول لطائرة الفضاء SpaceShipTwo، وصلت المركبة إلى 55 ميلًا فوق مستوى سطح البحر، وفقًا لتقرير Business Insider.