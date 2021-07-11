تكنولوجيا: Infinix تبدأ في إجراء إختبارات على تقنية الشحن السريع بقدرة 160W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Infinix في إجراء الإختبارات على نموذج هاتف يدعم تقنية الشحن السريع الجديدة من الشركة بقدرة 160W.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية لدفع الترقية الجديدة في تقنية الشحن السريع، ولقد قدمت شاومي هاتف Black Shark 4 بأسرع آداء في تقنية الشحن المميزة بقدرة 120W التي تدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 19 دقيقة.

واليوم تستعد Infinix لإطلاق الترقية الجديدة في الشحن السريع، حيث يتم إختبار التقنية في نموذج من هواتف Infinix للعام 2021، والذي يدعم تقنية الشحن السريع 160W Ultra Flash بقدرة على شحن بطارية بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 10 دقائق فقط.

كما يدعم الشاحن معايير 20V و8A للوصول إلى قدرة شحن 160W، كما يتكون الشاحن GaN (نيتريد الغاليوم) و SiC (كربيد السيليكون) ليتميز بتصميم مضغوط، كما يتميز بوزن 200 جرام، ويدعم الشاحن بروتوكولات الشحن المتعددة للآمان والحماية.

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