شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريتشارد برانسون ينشر صورة مع إيلون ماسك قبل ساعات من رحلة فيرجن الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من إطلاق شركة Virgin Galacticرحلاتها المأهولة بالكامل بطائرة الفضاء Spaceship Two Unity مع ركاب خاصين على متنها، منهم الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس الشركة وإيلون ماسك.

نشر ريتشارد برانسون عبر حسابه على انستجرام صورة له برفقة ايلون ماسك، وعلق عليها:"أمامنا يوم عظيم، من الرائع أن تبدأ الصباح مع صديق، الشعور بالرضا، الشعور بالإثارة ، الشعور بالاستعداد".



ايلون ماسك وريتشارد ويلنسون

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيقلع الملياردير من الميناء الرئيسي للشركة في Spaceport America في نيو مكسيكو، مع بث مباشر عبر الإنترنت يؤرخ الرحلة.



ايلون ماسك

ويطلق على هذه المهمة اسم Unity 22، ولم تصدر Virgin Galactic وقتًا محددًا لإطلاق Unity 22 الفعلي، لكن الشركة أعلنت أنها ستبدأ البث عبر الإنترنت للمهمة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش).

وسيبدأ البث عبر الإنترنت بمركبة Unity الفضائية وطائرتها الحاملة التي تقلع من مدرجها في Spaceport America ، الذي يقع على بعد 55 ميلاً (88 كيلومترًا) شمال لاس كروسيس بنيو مكسيكو.

وأوضح برانسون أن الرحلة بأكملها ستستغرق حوالي 90 دقيق، بما في ذلك الصعود إلى موقع الإطلاق والإطلاق والطيران إلى الفضاء والعودة إلى الأرض للهبوط في مدرج الفضاء.

وستطلق Virgin Galactic ستة أشخاص على متن رحلة Unity 22، على الرغم من أن المركبة الفضائية مصممة لنقل ما يصل إلى ثمانية أشخاص (طياران وستة ركاب).