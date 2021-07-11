شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر 25 تطبيق "أندرويد" .. احذفها الآن لتتجنب سعرها المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت شركة جوجل مجموعة أخرى من تطبيقات "أندرويد" الشهيرة من متجر "بلاي" الخاص بها، حيث تستهدف الدفعة الأخيرة أولئك الذين يحاولون كسب المال من خلال أحدث حالات جنون تعدين العملات المشفرة.

وازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع، ويستخدم تعدين العملة المشفرة (AKA - تعدين التشفير) قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشكلات الرياضية المعقدة التي تتحقق من معاملات العملة المشفرة، ثم تتم المكافأة بكمية صغيرة من العملات المشفرة.

وزعمت التطبيقات التي حُظرت مؤخرا بواسطة جوجل، أنها تقدم خدمات التعدين التي تدر المال مقابل رسوم شهرية، وبمجرد تسجيل الدخول، يزود المستخدم بلوحة معلومات النشاط التي تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال التي يتم جنيها.

ومع ذلك، فقد كان جزءا من عملية احتيال معقدة مع فريق الأمان في مختبر Lookout Threat، الذي اكتشف أنه - بعد أن دفع المستخدمون الاشتراك - لم يحدث أي تعدين فعلي في السحابة الإلكترونية، وأزيل ما مجموعه 25 تطبيقا من سوق جوجل الرسمي عبر الإنترنت، مع تحذير Lookout من أن أكثر من 100 تطبيق لا يزال متاحا عبر متاجر الجهات الخارجية التي تسمح بتحميل التطبيقات على الأجهزة.

وبناء على تحليل Lookout، يُعتقد أن المجرمين خدعوا أكثر من 93000 شخص وسرقوا ما لا يقل عن 350 ألف دولار، وتُقسّم هذه الأموال بين المستخدمين الذين يدفعون مقابل التطبيقات، مع شراء تحديثات وخدمات وهمية إضافية. وصنف Lookout الآن هذه التطبيقات إلى عائلتين متميزتين سميّت BitScam وCloudScam.

وبمجرد إخبار جوجل بالمشكلة، قامت على الفور بإزالة هذه التطبيقات من متجر "بلاي": Top Coins • Mr Bitcoin • Star BTC • Bitcoin Burn • Moon BAT • Bito Holic • Bito Hash • BitHash • Multi Coins • BitcoinCash Miner Airdrop • Bright Miner • Pink BTC • XMR Miner • COIN Master • ETHMINER PRO • crypto cloud mining pro • Btc Miner pro • Bito Miner • Mining Machine • BTC CLOUD • BTC Cash • Black Crypto • Cloud Mining • Crypto Pro-Miner.

إذا كنت تفكر في استخدام تطبيقات العملة المشفرة.. فإليك بعض النصائح من Lookout:

• تعرف على المطورين وراء التطبيق، ما الشهادات أو بيانات الاعتماد التي يمتلكونها، وما التطبيقات الأخرى التي قاموا بإنشائها، وهل تمتلك الشركة موقعا على الويب وهل يمكنك الاتصال بهم؟.

• التثبيت من متجر التطبيقات الرسمي، على الرغم من صعوبة اكتشاف عمليات الاحتيال، فإن التنزيل من متجر رسمي يقلل من مخاطر تنزيل البرامج الضارة.

• قراءة الشروط والأحكام، تحتوي معظم تطبيقات الاحتيال إما على معلومات مزيفة أو ليس لديها أي شروط متاحة.

• استخدم تقييمات المستخدمين الآخرين للتطبيق لصالحك، يمكن أن تكون قراءة تجربة المستخدمين الآخرين مع التطبيق أمرا مثيرا للاهتمام عندما يتعلق الأمر بتحديد عمليات الاحتيال.

• فهم أذونات التطبيق وأنشطته، ابحث عن العلامات الحمراء في أنشطة التطبيق، هل يطلب التطبيق أذونات لا يحتاجها للعمل؟، هل يتعطل التطبيق أو تتم إعادة تعيينه فجأة، هل تتم إعادة تعيين رصيد العملة المشفرة فجأة، هل الأرقام المعروضة منطقية؟.