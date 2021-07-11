توقعات بوصول قيمة بيتكوين إلى 100 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - يتابع الكثيرون تطورات العملات المشفرة خاصة “بيتكوين”، التي تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العملات.

ويعتقد العديد من محللي أسعار بيتكوين أن سعر العملة المشفرة الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية سيصل إلى 100،000 دولار، وفقا لما ذكره موقع Coinquora.

وأحد هؤلاء المحللين هو مايك ماكجلون المحلل الاستراتيجي للسلع في مؤسسة ”بلومبرغ إنتلجينس“، الذي يؤكد أن وصول سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار أمر لا مفر منه، شارحا السبب في رسالة.

ويقارن ماكجلون أداء إيثريوم، ثاني أعلى عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، من خلال توضيح الكيفية التي تفوقت بها على بيتكوين بشكل متكرر.

وبالرغم من هذه الحقيقة، تستمر بيتكوين في التربع على عرش العملات المشفرة، ويرجع ذلك إلى رأس مالها السوقي الضخم الذي يبلغ ضعف القيمة السوقية لشركة إيثريوم.

وعلاوة على ذلك، يعتقد ماكجلون أن 100000 دولار هي في الواقع ”ترويض“ لعملة بيتكوين. ويذكر ماكجلون كيف أن تراجع بيتكوين في العام 2020 إلى النصف قد حدث خلال تحفيز مالي ونقدي عالمي غير مسبوق.

وأشار إلى أن الخطوة التي أدت إلى ذلك هي أن المزيد والمزيد من الشركات بدأت في شراء العملة المشفرة.

وعلاوة على ذلك، قال ماكجلون إن بيتكوين تُظهر ”مستقبلا واعدا هائلا“، ويمكن أن تصبح قيمة كبيرة لاحتياطيات السوق المالية. كما أنها توفر القدرة على تخزين القيمة لكل من المستخدم العادي والمؤسسات.

ثم تحدث ماكجلون بعد ذلك عن حقيقة أن بيتكوين أصبحت أقوى وأكثر صداقة للبيئة.

وكغيره من المحللين الآخرين، يقول ماكجلون إن الإجراءات الصارمة في الصين أدت إلى قيام الأشخاص القائمين على التعدين باختيار مصادر بديلة ومتجددة للطاقة لتعدين ملكة العملات المشفرة.

على سبيل المثال، تستخدم السلفادور براكينها لتعدين البيتكوين بالطاقة الحرارية الأرضية.

ويضيف ماكجلون أيضا كيف أن تصحيح بيتكوين لشهر أبريل كان بسبب الاستخدام المفرط للطاقة، بعد ذلك، يرسم ماكجلون سجل أسعار بيتكوين، ويرى أن السعر سيرتفع كثيرا.

أما الحقيقة القائلة إن المعروض من بيتكوين ينخفض ببطء، هي واحدة من أكبر العلامات التي تشير إلى الارتفاع القادم للأسعار، ونظرا لمحدودية العرض، فكلما زاد عدد العملات المعدنية المستخرجة زادت قيمتها.

وسجل سعر بيتكوين 32,916 دولار، بارتفاع 1.08% في الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تنخفض بـ 0.33% على مدار سبعة أيام.

أما إيثريوم فتسجل 2,103 دولار، بانخفاض 3.10% في الـ 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع 3.10% على مدار سبعة أيام.