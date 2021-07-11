نظرة سريعة على أهم مزايا windows 11

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - أزاحت شركة مايكروسوفت الستار عن نظام التشغيل الجديد Windows 11، والذي يسمح بعمل تطبيقات أندرويد على سطح المكتب، ويتضمن العديد من الابتكارات المتطورة.

وأجرت مايكروسوفت أول عملية تجديد وإصلاح شامل لنظام تشغيلها الشهير ”windows“ منذ أكثر من 6 سنوات، وقدمت تجربة جديدة للمستخدمين.

وأضافت الشركة الأمريكية العملاقة العديد من المزايا والتحديثات الهامة في نسخة windos 11 الجديدة، نستعرضها في التقرير التالي:

تطبيقات أندرويد

تعتبر إمكانية استخدام تطبيقات أندرويد من خلال تنزيلها من متجر مايكروسوفت المعاد تصميمه من أهم مميزات النظام الجديد.

وبالرغم من أنه يمكنك الوصول إلى تطبيقات أندرويد عبر حاسب ويندوز 10 في حالات معينة، إلا أن النظام الجديد هو الإصدار الذي يتيح للمستخدمين التطبيقات مباشرة في الحواسيب.

وتأتي تطبيقات أندرويد عبر متجر تطبيقات أمازون، وهذا يعني أنك تحتاج إلى تنزيل تطبيق متجر أمازون للوصول إلى ما يقرب من 5 آلاف تطبيق متوفر في المتجر.



وتحتاج إلى تنزيل تطبيق متجر أمازون وتسجيل الدخول ومن ثم البحث عن تطبيقات مجانية أو مدفوعة. وذلك كما تفعل عبر أي منصة أخرى.

ويتم دمج تطبيقات أندرويد في شريط البدء في نظام التشغيل، وتظهر أيضًا عبر شريط المهام بنوافذها الخاصة، بحسب ”aitnews“.

الأدوات المصغرة

يضيف إصدار نظام التشغيل عناصر واجهة مستخدم إلى الواجهة القابلة للتخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتظهر لك هذه الأدوات المصغرة معلومات مثل الأخبار والطقس ولمحة عن التقويم وقائمة المهام والصور الأخيرة.

وتجد في شريط المهام المعاد تصميمه حديثًا زرًا للأدوات المصغرة، وعندما تنقر عليه يُظهر لك لوحة منبثقة من الجانب الأيسر في شاشتك.

وتظهر هذه اللوحة سلسلة من الأدوات المصغرة التي تمنحك المعلومات السريعة، ويمكنك توسيع اللوحة لتكون في وضع ملء الشاشة.



مايكروسوفت تيمز

كما يتم دمج تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز مباشرة في إصدار نظام التشغيل، مما يسهل الوصول إليه للاستخدام اليومي.

ويمكنك استخدام التطبيق للاتصال بالآخرين عبر أي منصة أخرى، سواء أندرويد أو iOS أو ويندوز أو ماك.

وتظهر أيقونة تطبيق مايكروسوفت تيمز في شريط المهام. ويمكنك الضغط عليها مباشرة لتشغيله والبدء في الدردشة.

كما يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية أو صوتية أو مكالمة فيديو إلى إحدى جهات الاتصال.



سطح المكتب الافتراضي

يسمح نظام التشغيل بإنشاء أسطح مكتب افتراضية منفصلة لكل جزء من استخدامك وتخصيصها بخلفيات مختلفة.

ويمكنك إنشاء سطح مكتب افتراضي للاستخدام الشخصي أو العمل أو المدرسة أو الألعاب أو أي شيء آخر.

ولا توجد حتى الآن الكثير من المعلومات حول كيفية إعداد سطح المكتب الافتراضي الجديد في ويندوز 11، ولكن يبدو أنه يمكنك التمرير إلى أسفل الشاشة.

وتظهر لك نافذة تنزلق لأعلى تبين أسطح المكتب الافتراضية التي قمت بإنشائها، والتبديل بينها بنقرة واحدة.



تخطيط النوافذ المفتوحة

عندما تعمل عبر مجموعة من النوافذ المفتوحة، يسمح لك نظام التشغيل بترتيبها في تخطيطات مختلفة عبر الشاشة مع حفظها بالترتيب.

وعندما تفتح نافذة ترى زرًا يشبه المربع في أعلى الجهة اليمنى بين زر الإغلاق وزر التصغير. وبالنقر على هذا الزر يمكنك رؤية خيارات التخطيط المختلفة لتلك النافذة.

ويمكنك تحديد التخطيط والموضع الذي تريد وضع تلك النافذة فيه.