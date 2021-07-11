تطوير طائرات روبوتية للعثور على النيازك الصغيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

غالبا ما يجد العلماء صعوبة في اكتشاف النيازك الصغيرة، مقارنةً بالعثور على النيازك الكبيرة، التي تظهر بمجرد وصولها إلى كوكب الأرض، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لتلك النيزات الصغيرة التي لم تتجاوز نسبة العثور عليها على أقل من 2 في المئة منها فقط.

وحاول العلماء تطوير روبوتات للقيام بهذه المهمة، وفي إطار هذه المهمة، طور الباحثون نظاما يحتوي على طائرات دون طيار مستقلة، تعتمد على التعلم الآلي للعثور على النيازك الأصغر في مواقع هبوطها، وتكون هذه النيازك إما مخفية وإما يتعذر الوصول إليها لأسباب خاصة، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وتستخدم التقنية الجديدة مزيجا من الشبكات العصبونية الالتفافية؛ للتعرف على النيازك بناء على صورها، سواء من الصور عبر شبكة الإنترنت أو من اللقطات المرحلية المنظمة التي يلتقطها العلماء.

وتوصل الباحثون إلى نتائج دقيقة بنسبة عالية، وبالرغم من أن طائرة تجريبية دون طيار رصدت النيازك المزروعة بشكل صحيح، كان هناك أيضا بعض الأخطاء البسيطة؛ لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التقنية، التي تعتمد على الطائرات الروبوتية، جديرة بالثقة لتقديم نتائج دقيقة بمفردها.

ومن المقرر أن تكون هذه التقنية ذات أهمية كبيرة في علوم الفضاء، إذا ثبتت دقتها، إذ ستساعد العلماء على اكتشاف النيازك التي تكون صغيرة جدا، أو بعيدة جدا لدرجة أنه يكون من الصعب العثور عليها.

ومع ذلك، يساعد ذلك الأمر في تحديد مصادر النيازك وتحديد تكوينات الصخور، كما يمكن للطائرات دون طيار أن تحل الثغرات والفجوات الخاصة بالحطام الكوني الذي يهبط على كوكب الأرض.

يشار إلى أن النيازك هي جسيمات توجد في النظام الشمسي وتتكون من حطام الصخور، وقد تكون صغيرة جدا في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو كبيرة الحجم كالصخور، ويعرف المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض باسم الشهاب، أو ”الشهاب الساقط“، وإذا وصل النيزك إلى سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي.