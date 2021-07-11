واتساب يختبر ميزة تشبه “سناب شات”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يختبر تطبيق ”واتس آب“ حاليًا بعض الميزات الإضافية لتطبيق ”Ios“ الخاص بها والمرتبط بأجهزة ”الآيفون“، مع إمكانية العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة، بالإضافة إلى إشعار جديد داخل التطبيق أعيد تصميمه.

وذكر موقع ”WABetaInfo“ التقني أنه بعد طرح هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من ”أندرويد“ حديثًا، أتاحت ”واتس آب“ ميزة العرض لمرة واحدة لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيقها لنظام ”iOS“ عبر الإصدار ”2.21.140.9“.

ومن خلال الميزة، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة تشبه ”سناب شات“ لإرسال الصور ومقاطع الفيديو، التي تختفي بعد رؤيتها، رغم اختلافها عن ”سناب شات“.

ولن تستطيع ”واتس آب“ معرفة إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة أم لا، ولن يحذر تطبيقها الأشخاص، وذلك لأنه لا توجد طريقة آمنة للتأكد من عدم التقاط لقطة شاشة، حيث توجد عدة طرق لتجاوز ذلك.

ويستطيع المستخدم، إذا كان أحد مختبري نسخ ”واتس آب“ التجريبية، تحديث التطبيق من ”TestFlight“، ومحاولة إرسال صورة أو مقطع فيديو لمعرفة ما إذا كانت الميزة الجديدة متاحة له أم لا.

وعند إرسال الوسائط، فإنها تختفي من الهاتف المرسل وتختفي أيضًا في هاتف المتلقي عندما يفتحها مرة واحدة، ويتم إعلام المرسل عندما يفتح المستلم الصورة أو الفيديو، عبر رسالة الفقاعة التفسيرية، وتتوفر تفاصيل أخرى، مثل من فتح الصورة أو الفيديو الخاص بالمستخدم، في معلومات الرسالة.

ويطرح الإصدار التجريبي ميزة أخرى، وهي عبارة عن إعادة تصميم إشعار جديد داخل التطبيق، حيثُ يمكن للمستخدمين بعد التحديث رؤية المزيد من التفاصيل في لافتة الإشعارات، مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات ”GIF“ والملصقات.

ويمكن للمستخدم الآن توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة الدردشة، علمًا أن معاينة الدردشة ليست ثابتة مثل تلك التي تظهر عند إلقاء نظرة خاطفة على خلية الدردشة، بحيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في العرض لرؤية أقدم وأحدث الرسائل.

ورغم إعادة تصميم الإشعار داخل التطبيق، تقول ”واتس آب“ إنه إذا قرأ المستخدم الرسالة من خلاله، فلن يتم احتسابها كقراءة، حيث تحتاج إلى فتح الدردشة بشكل طبيعي، ولا يزال من غير الواضح متى يُصدر التطبيق تلك الميزات علنًا، ولكن بالنظر إلى إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.