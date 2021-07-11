تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات vivo S10 الرئيسية في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمد هاتف vivo S10 في TENAA مؤخراً إستعداداً للإعلان المرتقب، ولقد كشفت التسريبات عن المواصفات الرئيسية للهاتف.

رصد هاتف vivo S10 في قاعدة بيانات TENAA في الصين بنموذج رقم V2121A، حيث يتميز الهاتف بسماكة 7.29مم، مع شاشة بحجم 6.44 إنش، كما يأتي بقدرة بطارية 3970 mAh.

ومن المقرر أن يأتي هاتف vivo S10 بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة OriginOS الخاصة بالسوق الصيني.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz وجودة عرض FullHD Plus، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة بدقة 44 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف vivo S10 تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يضم رقاقة معالج Dimensity 1100 ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وفقاً لتسريبات أخرى جاءت من Geekbench.

يذكر أن هاتف vivo S10 يعلن عنه رسمياً في حدث يعقد قي 15 من يوليو، كما تقدم الشركة خلال الحدث هاتف vivo S10 Pro الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

المصدر

اعلان





