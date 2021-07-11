شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أغلى لعبة فيديو فى التاريخ.. تفتكر بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيعت نسخة نادرة ومختومة من لعبة The Legend of Zelda الأصلية من Nintendo في مزاد بمبلغ 870 ألف دولار مسجلة رقماً قياسياً لأغلى لعبة فيديو، وباعت شركة Heritage Auctions في دالاس اللعبة غير المفتوحة، فإنها واحدة من العديد من ألعاب وحدة التحكم القديمة المرغوبة في أول مزاد لألعاب الفيديو في Heritage.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نسخة Zelda، الموضوعة داخل علبة بلاستيكية، حاصلة على درجة 9.0 من Wata Games، وهي شركة لتصنيف الألعاب.



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إنه نموذج No Rev-A Round SOQ، الذي تم إنتاجه في أواخر عام 1987، قبل أن يتم استبداله بـ Rev-A في عام 1988.

يشير SOQ المستدير إلى أنه يحتوي على ختم مستدير للجودة (SOQ)، مقارنةً بالختم البيضاوي المستخدم في الإصدارات اللاحقة.

وقالت Valarie McLeckie المتخصصة في ألعاب الفيديو في Heritage Auctions في بيان: "كانت لدي ثقة كبيرة في هذه اللعبة، ومع ذلك، ما زلت أشعر أن حقيقة مزايدة اليوم تجاوزت رؤيتي لكيفية لعبها"، مضيفة، "صنع التاريخ ليس بالأمر السهل أبدًا.. أنا فخورة حقًا بأن نكون جزءًا من هذا مرة أخرى".

وبينما باعت Heritage نسخة من Zelda في سبتمبر 2020 مقابل 50.400 دولار وأخرى في أبريل 2021 مقابل 38.400 دولار، كان مزاد Oneon هذا الأسبوع في فئة خاصة بها، حسبما قالت الشركة في وصف المنتج.

كما أن ألعاب Nintendo المبكرة كانت تحتوي على خراطيش مصنوعة من خمسة براغي، لكن الإصدارات اللاحقة تحولت إلى تصميم ثلاثي البراغي، وتم إنتاج هذا الإصدار من Zelda لبضعة أشهر فقط في أواخر عام 1987، قبل أن يتم استبداله في النهاية بـRev-A 'في أوائل عام 1988.

وقالت الشركة أن هذه هي النسخة الوحيدة من هذا الإنتاج التي قدمناها في حالة مغلقة، وقد تكون النسخة الوحيدة التي نقدمها على الإطلاق في هذا المستوى المتميز من الحفظ لسنوات عديدة.

أصبحت ألعاب الفيديو القديمة سلعة ذات قيمة متزايدة بين هواة جمع الأشياء، ففي يوليو 2020، باعت Heritage نسخة مختومة من Super Mario Bros.3 ، مصنفة Wata 9.0 A، مقابل 38400 دولار، وفي نوفمبر، باعت نسخة أخرى بالمزاد العلني مقابل 156 ألف دولار في مزاد، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

كما أنه في أبريل 2021، تم تحطيم هذا السجل عندما بيعت نسخة Super Mario Bros مقابل 660 ألف دولار، وحاليا تصل الشركة إلى 870 ألف دولار فى لعبة.