كبسولات تساعد المدن في حل مشاكلها المرورية

دبي - يزن راشد - تريد شركة uSky Transport ومقرها بيلاروسيا أن تساعد المدن في حل مشاكلها المرورية عبر بناء شبكة من الكبسولات العالية السرعة الذاتية القيادة التي تتجول حول المدن بشكل معلق عبر مسار فولاذي.

ويمثل الازدحام المروري مشكلة للمدن في جميع أنحاء العالم، حيث يتطلع البعض إلى الدراجات الكهربائية لتخفيف الازدحام، والبعض الآخر إلى إشارات المرور الداعمة للذكاء الاصطناعي.

وافتتحت uSky Transport في شهر يونيو خط اختبار بطول 400 متر في الشارقة، على الحدود مع دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن الخارج، تكون الكبسولات التي تعمل بالكهرباء بيضاء لامعة بينما تم تصميم الديكورات الداخلية لتشعر وكأنها جناح طيران من الدرجة الأولى، بما في ذلك الإضاءة المزاجية وموسيقى الصالة والنوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف.

ومع كرسيين مبطنين ومقعدين قابلين للطي، يمكن للكبسولة التي يتم اختبارها حمل ما يصل إلى أربعة ركاب.

ويمكن للشبكة المطبقة بالكامل على مستوى المدينة أن تدعم 10 آلاف راكب في الساعة، حيث تستطيع المركبات حاليًا السفر بسرعة 150 كيلومتر في الساعة.

وتقول الشركة: إن هدفها هو تحرير الطرق والمساحات الأرضية التي يمكن استخدامها للمساحات الخضراء والممرات والمساحات الترفيهية العامة.

ووفقًا للشركة، في حين أن كيلومتر واحدًا من مترو الأنفاق يمكن أن يكلف ما يصل إلى 150 مليون دولار، فإن هذا النظام يكلف نحو 10 ملايين دولار.

وباستخدام مواد هيكلية أقل، فإنه يقلل من انبعاثات الكربون.

كما طورت الشركة تقنية مماثلة لنقل حاويات البضائع، التي تحمل ما يصل إلى 48 طنًا بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومتر في الساعة.

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الكبسولات تحدث فرقًا في التنقل

بالرغم من أن الكبسولات المعلقة غالبًا ما تقارن بالسكك الحديدية الأحادية أو عربات التلفريك. إلا أنها توفر قدرًا أكبر من المرونة.

ولديك في التلفريك مركبة واحدة وهي تسير دائمًا بنفس السرعة. ولكن يمكنك استخدام العديد من الكبسولات المختلفة عبر تلك البنية التحتية المحددة. مثل تلك المصممة للرحلات القصيرة في المناطق الحضرية أو لمسافات أطول.

وبالرغم من التحذير من أن الأمر يتطلب تخطيطًا دقيقًا لتجنب الازدحام في شبكة مزدحمة على مستوى المدينة. إلا أن الكبسولات تظل حلاً معتمدًا على نطاق واسع إذا تم الوفاء بوعود تحسين التنقل والاستدامة.

وتخطط uSky Transport في وقت لاحق من هذا العام لبناء خط بطول 2.4 كيلومتر في الشارقة. ويسمح لها هذا الأمر بتشغيل الكبسولات بسرعات أعلى. وإظهار كيف يمكن دمج كبسولات الركاب والبضائع في نفس الشبكة.

ووفقًا لحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث توجد خطوط اختبار uSky Transport، فإن الأمل هو أن تعزز كبسولات السماء استراتيجية الإمارة في أن تصبح مركزًا مستدامًا ومستقبليًا.

ومع تشغيل خط الاختبار، تلقت uSky Transport أيضًا الموافقة المبدئية لبناء خط حول مدينة خورفكان الساحلية.

كما تستكشف الإمارة المجاورة لدبي أيضًا كبسولات ذاتية القيادة تعمل فوق حركة المرور في المدينة. ويقال إن شركات عالمية أخرى، مثل فيرجن هايبرلوب، تعمل على تطوير كبسولات نقل عالية التقنية للمنطقة.

وتقول شركة uSky Transport: نتطلع إلى ما وراء الإمارات العربية المتحدة. أكثر المناطق الواعدة بالنسبة لنا هي الشرق الأوسط وآسيا. الأماكن التي يوجد فيها نمو طبيعي للسكان مثل الهند وباكستان.

وتعتبر الكبسولات أكثر ملاءمة للبلدان التي تكون فيها وسائل النقل العام غير متطورة وهناك طلب متزايد على حلول التنقل. ومع ذلك، تلقت uSky Transport استفسارات من دول من بينها الولايات المتحدة وكندا.

وتأمل الشركة في إتمام أول عقد تجاري لها بحلول نهاية العام في الشارقة. ويعني هذا أن كبسولات uSky Transport قد تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2024.

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