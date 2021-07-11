تسريبات آيفون 13 تعطينا نظرة على هواتف آبل التالية

دبي - يزن راشد - تم تسريب صور لهواتف آيفون 13 من شركة آبل، مما يعطينا نظرة واضحة على طريقة ظهور تشكيلة الهاتف.

ويظهر الجهاز، وهو الجزء الأكثر اختلافًا عن آيفون 12، هنا بأحجام متعددة. ومن المتوقع أن يكون تاريخ إصدار آيفون 13 في أواخر شهر أكتوبر من عام 2021.

وتظهر أربعة نماذج من آيفون 13 في أحدث صورة لهواتف آبل الذكية من الجيل التالي.

وبينما يبدو أن iPhone 13 و iPhone 13 Pro متشابهان جدًا في الحجم، فإن الاختلاف في الكاميرا يجب أن يجعل مظهر الجهازين أكثر أهمية بكثير من سابقيهما.

ومن المحتمل أن يكون لجهاز iPhone 13 و iPhone 13 Mini نفس الكاميرات، ويكون كلاهما أقل تكلفة من نماذج Pro.

ويظهر كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max في الصور التي توضح المدى الكبير للكاميرا الخلفية. وتظهر الكاميرات الثلاث والمستشعر الإضافي الواحد على الأقل كيف تعمل آبل على ترقية تجربة المستخدم لمالك آيفون برو.

ومن المحتمل أن يكون كل من iPhone 13 و iPhone 13 Mini بمثابة ترقية بسيطة جدًا لما هو متاح في iPhone 12 و iPhone 12 Mini.

ومن المتوقع أن تكون الأحجام 5.4 إنشات (آيفون ميني) و 6.1 إنشات. كما تشير النماذج هنا، نتوقع أن يتم تغيير ترتيب الكاميرات الموجودة عبر الجزء الخلفي قليلاً – ومن المحتمل ألا تستوعب الحافظة القديمة الجهاز الجديد.

تسريبات جديدة حول آيفون 13

من المتوقع أن يكون لدى iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max شاشة بحجم 6.1 إنشات و 6.7 إنشات على التوالي.

ويختلف الجهازان في الشكل بحيث تحتاج إلى شراء حافظة جديدة لهاتفك الجديد. ويشاع أن iPhone 13 Pro و Pro Max يحتويان على تقنية عرض 120 هرتز ProMotion.

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علاوة على ذلك يتوقع على نطاق واسع أن تعقد آبل حدثًا في شهر أكتوبر 2021، مع وصول iPhone 13 و iPhone 13 Pro في أواخر شهر أكتوبر.

وتأتي الصور التي تراها أعلاه من حساب ويبو لشركة Benks لتصنيع ملحقات الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصور التي شاركها الحساب هي نماذج مصممة للعمل مع حافظات النماذج المبكرة لجهاز iPhone 13.

وتصنع الشركة ملحقات الغلاف الواقي لهذه المجموعة من الأجهزة. وتستخدم هذه النماذج الوهمية المبكرة لجهاز آيفون الجديد لجعل هذه العملية مناسبة قدر الإمكان.

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