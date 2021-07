محفظة بيتكوين العتادية من سكوير قادمة

دبي - يزن راشد - كشف جاك دورسي في أوائل شهر يونيو أن شركة سكوير Square كانت تبحث في إمكانية إطلاق محفظة عتادية لعملة بيتكوين، التي قال في ذلك الوقت، إنه يتم بناؤها بالكامل بشكل مفتوح، من البرامج إلى تصميم الأجهزة، وبالتعاون مع المجتمع.

وعاد دورسي الآن للحديث حول الجديد في الخطة، وذلك بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لكل من تويتر وسكوير عن خطة محفظة بيتكوين العتادية المحتملة في تغريدات.

وقال دورسي في التغريدات: بيتكوين للجميع. موضحًا أنه إذا شرعت سكوير في بناء أحد المنتجات، فإنها تحتاج إلى تلبية احتياجات مستخدمي الأجهزة المحمولة وأن تكون آمنة وتوفر تكامل مع تطبيق Cash، من بين أشياء أخرى.

وقال دورسي في تحديث بسيط لسلسلة التغريدات: نحن نبني المحفظة، وقد ربط أكبر من جيسي دوروغوسكر، قائد الأجهزة في سكوير، الذي قال إن الفريق يبني محفظة عتادية وخدمة لجعل حاضنة بيتكوين أكثر انتشارًا.

وفي سلسلة طويلة، قال دوروغوسكر إن الخطوة الأولى تكون بناء فريق صغير متعدد الوظائف من أجل البدء بأساس قوي.

ولم يكن القرار مفاجئًا، وذلك بالنظر إلى الشعبية المستمرة لعملة بيتكوين والنمو الإجمالي في سوق العملات المشفرة وملف تعريف دورسي عبر تويتر الذي يسرد وسم Bitcoin فقط.

بالرغم من دخول العملات المشفرة إلى المجال الشائع بمعنى أن العديد من الأشخاص لديهم مستوى معين من الوعي بها، إلا أن القدرة على استخدام هذه العملات الرقمية بطريقة بسيطة وآمنة وعملية تظل بعيدة المنال.

وأضاف عدد من التطبيقات المالية دعمًا للعملات المشفرة. ويتيح تطبيق Cash من شركة سكوير للمستخدمين شراء وبيع بيتكوين مباشرة من رصيد حساب الفرد. ويعد بمعاملات تحدث بشكل عام في ثوان.

وأضافت باي بال أيضًا دعمًا للشراء والبيع والاحتفاظ ببعض العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين.

وبالرغم من أن هذه التطبيقات قد تكون مناسبة لعمليات الشراء والمعاملات الصغيرة. فإن أي شخص لديه كمية أكبر من العملات المشفرة يحتاج إلى اللجوء إلى خيارات أكثر أمانًا.

ويخزن معظم الأشخاص العملات عبر أجهزة الحاسب المحمول أو عبر خدمة قائمة على السحابة أكثر خطورة. ولكن المحافظ العتادية تظل واحدة من أكثر الخيارات أمانًا وشعبية.

وتعتبر المحفظة العتادية عبارة عن جهاز مادي يشبه قرص الفلاش ويتم استخدامها لتخزين مفاتيح التشفير الخاصة بالمستخدم.

وهذه المحافظ العتادية معزولة عن الشبكة وتجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى عملاتك الرقمية. وذلك مقارنة بالخدمات المستندة إلى السحابة وأجهزة الحاسب التي قد تكون متصلة بالإنترنت.

ولا تزال جهود سكوير في بدايتها في هذا الوقت، ومن المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل إطلاق محفظة بيتكوين العتادية.

