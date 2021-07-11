أمازون تأمل في تتبع عادات نومك باستخدام الرادار

دبي - يزن راشد - قد لا يكون Nest Hub الأحدث من جوجل هو الجهاز الوحيد الذي يتتبع نومك باستخدام الرادار، حيث حصلت شركة أمازون على إذن أمريكي لاستخدام الرادار بتردد 60 جيجاهرتز لمراقبة عادات نوم المستهلكين.

وكما هو الحال مع تقنية جوجل، يمكنك التحقق من مشكلات النوم دون الحاجة إلى ارتداء جهاز مثل سوار Halo.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية عملاقة التجارة الإلكترونية الموافقة على استخدام مستشعر الرادار لاستشعار الحركة وتمكين وظائف تتبع النوم دون تلامس.

وطلبت أمازون في 22 يونيو من لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تنظم استخدامات الموجات الهوائية، الإذن بتسويق جهاز يستخدم الرادار.

وقالت الشركة في ملف: إن هذه التقنية تلتقط الحركة في ثلاثة أبعاد. مما يمكن المستخدم من التحكم في ميزاتها من خلال الإيماءات والحركات البسيطة.

ويمكن لهذه القدرة، وفقًا للشركة، أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الحركة أو الكلام أو اللمس، ويمكنها مراقبة النوم بدرجة عالية من الدقة.

وقالت أمازون في ملفها: يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة استشعار الرادار في تتبع النوم إلى تحسين الوعي وإدارة النوم، التي بدورها يمكن أن تنتج فوائد صحية كبيرة للعديد من الأمريكيين. تسمح أجهزة استشعار الرادار للمستهلكين بالتعرف على مشكلات النوم المحتملة.

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أمازون متكتمة

علاوة على ذلك لم تصف الشركة الجهاز بشكل كامل في ملفها. ولكنها قالت إنه لن يكون جهازًا محمولًا.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية في وقت سابق إذنًا مشابهًا لشركة جوجل للرادار لتمكين التحكم باللمس في هواتف بكسل الذكية. حسبما ذكرت الوكالة في رسالتها التي وافقت على طلب أمازون.

وتعمل أمازون على تحقيق الصحة والعافية من خلال سوارها Halo. وانتقد بعض المراجعين الجهاز، الذي يسعى إلى قياس دهون الجسم والصوت، ووصفوا الجهاز بأنه يغزو الخصوصية وسلبي للغاية.

وتعمل الشركة أيضًا منذ فترة طويلة على تطوير تقنية مصممة للسماح للعملاء بالتحكم في الأجهزة باستخدام الإيماءات اليدوية أو غيرها من الإيماءات.

بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الوظيفة نقطة بيع لهاتف Fire الذكي. وتظهر في براءات الاختراع المتعلقة بمكبرات الصوت الذكية من Amazon Echo.

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