AirPods من آبل تشجع قانون الحق في الإصلاح

دبي - يزن راشد - عندما أصدرت شركة آبل سماعات AirPods لأول مرة في عام 2016، كانت بمثابة أعجوبة. ومن أجل التخلص من الأسلاك والانتقال إلى الاتصال اللاسلكي، وضعت آبل العديد من الشرائح والميكروفونات ومكبرات الصوت في كل سماعة رأس تزن نحو 4 جرامات.

ودون سلك، تستمد سماعة الأذن طاقتها من بطارية أسطوانية صغيرة تبلغ نحو 1 في المئة من سعة بطارية آيفون.

ولكن بطاريات الليثيوم أيون، مثل تلك التي تستخدمها AirPods، تتراجع كلما زاد استخدامها.

ولاحظ بعض المالكين أنه بعد بضع سنوات، تستمر AirPods في العمل لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الحاجة إلى إعادة شحنها. وهو تراجع كبير في عمر البطارية الذي يتراوح من أربع إلى خمس ساعات عندما تكون جديدة.

وبالنظر إلى أن سماعات AirPods صغيرة جدًا وموضوعة بإحكام في غلافها، يكاد يكون من المستحيل استبدال البطارية القديمة بأخرى جديدة. ويستسلم معظم الناس ويشترون سماعة جديدة.

ويعتبر العمر الافتراضي المحدود لأجهزة AirPods هو المشكلة التي تريد حركة الحق في الإصلاح حلها.

وتريد محلات الإصلاح وجماعات الضغط من المشرعين تنفيذ مجموعة متنوعة من القواعد. بما في ذلك زيادة الوصول إلى الكتيبات والأجزاء الرسمية وحماية المستهلك حول الضمانات.

ولكن أحد أهم طلباتهم هو أن تصمم الشركات المنتجات مع وضع الإصلاح في الاعتبار، بدلاً من إضافة أجزاء غير مسماة ولصقها مع الغراء، مما يجبر المستخدمين على استخدام سكين لتفكيكها.

وتضع هذه الرغبة دعاة الإصلاح على خلاف مع شركات الأجهزة مثل آبل، التي تعتمد نماذج أعمالها على ترقية العملاء إلى أحدث نموذج كل بضع سنوات.

وعندما عرضت شركة آبل إصلاحات رخيصة لبطاريات آيفون قبل بضع سنوات، فقد أضر ذلك بالمبيعات، حيث كان المستهلكون قادرين على الاحتفاظ بهواتفهم القديمة لفترة أطول بدلاً من الترقية.

وتفرض آبل أيضًا رسومًا على العملاء مقابل الإصلاحات والضمانات الممتدة.

وكتبت شركة آبل في تقرير بيئي في وقت سابق من هذا العام: نصمم منتجاتنا لضمان المتانة لتقليل الحاجة إلى الإصلاح. ولكن في حالة الحاجة إلى الإصلاح. نعتقد أنه يجب أن يتمتع عملاؤنا بوصول ملائم إلى خدمات إصلاح آمنة وموثوقة.

الحق في الإصلاح يكتسب قوة بسبب AirPods

أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية في شهر مايو تقريرًا من 56 صفحة حول قيود الإصلاح، وخلصت إلى أن قيود الإصلاح وجهت المستهلكين إلى شبكات إصلاح الشركات المصنعة أو لاستبدال المنتجات قبل نهاية عمرها الإنتاجي.

وأمرت إدارة بايدن لجنة التجارة الفيدرالية بكتابة لوائح جديدة تهدف إلى الحد من قدرة الشركات المصنعة على إعاقة الإصلاحات المستقلة أو التي تقوم بها بنفسك كجزء من أمر تنفيذي شامل.

وكتب البيت الأبيض حول الأمر التنفيذي: تفرض شركات التكنولوجيا قيودًا على الإصلاحات الذاتية والخارجية، مما يجعل الإصلاحات أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مثل تقييد توزيع الأجزاء والتشخيصات وأدوات الإصلاح.

ويريد دعاة الإصلاح مطالبة الشركات بتوفير قطع غيار رسمية والوصول إلى الأدوات التي يمكن أن تجعل الإصلاحات أسهل دون إجراء هندسة عكسية للأدوات أو الأجزاء نفسها. بالإضافة إلى تصميم المنتجات بعمر أطول.

وأطلقت آبل برنامجًا أسمته برنامج الإصلاح المستقل الذي يمنح محلات الإصلاح خيار الدخول في عملية إصدار الشهادات والتعاقد مع آبل من أجل الوصول إلى أجزاء آبل الأصلية وأدواتها وأدلتها.

وخفضت آبل أيضًا سعر استبدال البطارية لأجهزة آيفون، وتم تصميم النماذج الحديثة لتسهيل استبدال البطارية أو الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك مقارنة بشركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى تمتلك آبل شبكة كبيرة من المتاجر ومحلات الإصلاح المعتمدة.

ومع ذلك، لا يزال من الصعب إصلاح العديد من منتجات آبل في المنزل أو كشركة دون اتصال بشركة آبل.

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الشركة الوحيدة لاستبدال بطاريات AirPods

تمنح iFixit، وهي شركة تقدم تعليمات التفكيك وتبيع قطع غيار للأجهزة، نماذج AirPods درجة صفر من 10 لقابلية الإصلاح.

وتوفر آبل خدمة البطارية لأجهزة AirPods بتكلفة 49 دولارًا لكل سماعة أذن. ولكن من الناحية الوظيفية، تمنحك الشركة زوجًا بديلاً، ويتم إعادة تدوير سماعات الأذن القديمة.

ولا يعتبر هذا إصلاحًا بل استبدالًا، وهي عملية مرتفعة الثمن. إذ إن تكلفة AirPods نحو 159 دولار، لذا فإن اختيار خدمة البطارية يكلف أكثر من نصف سعر السماعات الجديدة.

وباعت آبل نحو 72.8 مليون وحدة AirPods في عام 2020. ولذلك يواجه عشرات الملايين من المستهلكين الوضع نفسه في السنوات القادمة.

وتهدف شركة PodSwap إلى الحفاظ على AirPods، وهي ليست مرتبطة بشركة آبل.

وتعتقد PodSwap أنها الشركة الوحيدة التي تستبدل بطاريات AirPod، وذلك بالرغم من وجود شركات أخرى تعمل على تجديد السماعات القديمة.

وتواجه PodSwap العديد من التحديات التي توضح سبب رغبة دعاة الإصلاح في قواعد جديدة. إذ إن تصميم السماعات يجعل من الصعب على ورش الإصلاح أو الشركات إجراء الكثير من عمليات استبدال البطاريات.

وتستخدم عملية PodSwap الروبوتات والعمل اليدوي، وتم تطوير العملية من خلال التجربة والخطأ. وتم التضحية بعدد كبير من الوحدات وإعادة تدويرها.

وكان أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها PodSwap هو التغلب على تفرد هذا المنتج. إذ يتم تجميع كل سماعة مع اختلافات طفيفة، مما يوجد تعقيدًا في التفكيك.

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