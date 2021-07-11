مستخدمو يوتيوب يكسبون من فيديوهات مايكروسوفت

دبي - يزن راشد - عندما حدثت شركة مايكروسوفت تطبيق الاتصالات مايكروسوفت تيمز بطريقة أكثر تعقيدًا لتقديم عروض PowerPoint في شهر يناير، نشرت الشركة تدوينة مكون من 500 كلمة حول الميزة.

ويمكن للأشخاص قراءة التدوينة ومحاولة معرفة كيفية استخدامها، أو يمكنهم الرجوع إلى موقع يوتيوب.

وعبر خدمة الفيديو المملوكة لشركة جوجل، نشر موظف سابق في مايكروسوفت يدعى كيفن ستراتفيرت مقطع فيديو على وضع Presenter لأكثر من 800 ألف مشترك.

وحصد الفيديو أكثر من 180 ألف مشاهدة ومئات التعليقات. مايكروسوفت نفسها لم تنشر فيديو حول هذا الموضوع.

وقال ستراتفيرت: نجحت في تكوين جمهور لمايكروسوفت. يجذب محتوى الشركة نسبة مشاهدة أكبر بكثير من المحتوى غير التابع لها.

وقد يكون لذلك علاقة بمدى وصول منتجات مايكروسوفت، حيث استحوذت الشركة على 86 في المئة من سوق البريد الإلكتروني في عام 2020، مع 1.2 مليار مستخدم لحزمة أوفيس.

ومع ذلك، لا يعرف كل واحد من هؤلاء البالغ عددهم 1.2 مليار شخص كيفية القيام بكل شيء في حزمة أوفيس.

ويحتاج الأشخاص أيضًا إلى مواكبة آخر التحديثات التي توفرها الشركة. وتساعد مقاطع الفيديو من ستراتفيرت عبر يوتيوب في ذلك. وتحصل هذه الفيديوهات أحيانًا على مشاهدات أكثر من مقاطع الفيديو الرسمية من الشركة.

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الكسب من الفيديوهات

نشر ستراتفيرت في عام 2017 له مرتبط بمايكروسوفت، حيث قام بجولة في مقر الشركة.

وبعد شهرين من الفيديو، كان ستراتفيرت يعمل مع فريق التطوير الصغير على موقع Office.com، ولم يكن الموقع معروفًا، لا سيما بالمقارنة مع تطبيقات حزمة أوفيس لأجهزة الحاسب.

وأنتج ستراتفيرت مقطع فيديو يوضح كيف يمكن للأشخاص استخدام Office.com للحصول على معظم ميزات حزمة أوفيس مجانًا.

وواصل إنشاء مقاطع فيديو حول Excel و Word و Outlook و PowerPoint ومايكروسوفت تيمز وويندوز.

ولاحظ موظفو مايكروسوفت في فرق أخرى ذلك وطالبوه بمقاطع فيديو حول المنتجات، حيث أدركوا أن التحدث عن المنتجات قد يجلب مستخدمين جدد.

وفي شهر يوليو 2020 تخلى ستراتفيرتس عن منصبه في الشركة وبدأ بإنتاج خمسة أضعاف عدد مقاطع الفيديو التي كان عليها من قبل. وأصبح يتحدث عن المنتجات المنافسة مثل سلاك و Zoom.

ولدى ستراتفيرتس الآن 85 في المئة مشتركين أكثر من قناة Microsoft 365 الرسمية عبر يوتيوب التي تركز على مايكروسوفت تيمز وتطبيقات أوفيس الأخرى، التي تضم ​​فريقًا بين 20 و 30 شخصًا ينتجون المحتوى.

وكان تطوير المنتجات وصيانتها هو جوهر مايكروسوفت تاريخياً. ويعمل اليوم ما يقرب من 50 في المئة من الموظفين في الهندسة.

ويعد التسويق جزء صغير إلى حد كبير من النشاط التجاري. ويعمل الموظفون على الإعلانات والمواد الخاصة بموقع الشركة عبر الويب والأحداث وطرق الترويج الأخرى.

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فيديوهات مايكروسوفت

في السنوات القليلة الماضية، بدأت مجموعة داخل الشركة تركز بشكل أكبر على يوتيوب.

وغالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى يوتيوب عندما يرغبون في الحصول على فهم أفضل لبرامج مايكروسوفت. وبالرغم من أن الشركة لديها الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بها المتاحة عبر يوتيوب، إلا أنها لا تظهر دائمًا في أعلى نتائج البحث بالموقع.

وفي بعض الأحيان قد يكون هناك مقطع فيديو من أحد موظفي مايكروسوفت. ولدى الشركة موظفين لديهم جمهور كبير. بما في ذلك مايك ثولفسن، الذي تظهر مقاطع الفيديو الخاصة به كيف يمكن للمدرسين والطلاب استخدام Teams والتطبيقات الأخرى.

وشكلت الشركة مجموعة لمساعدة الأشخاص الذين يعملون على منتجات مختلفة على تعلم كيفية إنشاء قنوات كبيرة عبر يوتيوب.

وبدأت عملاقة البرمجيات بالترويج لمقاطع الفيديو من غير الموظفين، مع إنشاء برنامج Microsoft Creators.

وأصبحت تضمن مقاطع فيديو من غير الموظفين في قوائم تشغيل الفيديو الخاصة بها. وعرضت استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم لدعم العملاء.

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