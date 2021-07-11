شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد إطلاق أول ملياردير إلى الفضاء اليوم فى بث مباشر؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيقلع الملياردير من الميناء الرئيسي للشركة في Spaceport America في نيو مكسيكو، مع بث مباشر عبر الإنترنت يؤرخ الرحلة.
وسيبدأ البث عبر الإنترنت بمركبة Unity الفضائية وطائرتها الحاملة التي تقلع من مدرجها في Spaceport America ، الذي يقع على بعد 55 ميلاً (88 كيلومترًا) شمال لاس كروسيس بنيو مكسيكو.
وأوضح برانسون أن الرحلة بأكملها ستستغرق حوالي 90 دقيق، بما في ذلك الصعود إلى موقع الإطلاق والإطلاق والطيران إلى الفضاء والعودة إلى الأرض للهبوط في مدرج الفضاء.
وستطلق Virgin Galactic ستة أشخاص على متن رحلة Unity 22، على الرغم من أن المركبة الفضائية مصممة لنقل ما يصل إلى ثمانية أشخاص (طياران وستة ركاب).
ويمكنك مشاهدة البث المباشر من هنا: