شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد إطلاق أول ملياردير إلى الفضاء اليوم فى بث مباشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق الشركة Virgin Galactic أولى رحلاتها المأهولة بالكامل اليوم بطائرة الفضاء SpaceShipTwo Unity مع راكب خاص على متنها، وهو الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس الشركة، وسيبدأ برانسون وثلاثة من زملائه في الطاقم واثنان من الطيارين في الرحلة التاريخية بعد أن تم نقلها إلى موقع الإطلاق بواسطة الطائرة الحاملة VMS Eve.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيقلع الملياردير من الميناء الرئيسي للشركة في Spaceport America في نيو مكسيكو، مع بث مباشر عبر الإنترنت يؤرخ الرحلة.

ويطلق على هذه المهمة اسم Unity 22، ولم تصدر Virgin Galactic وقتًا محددًا لإطلاق Unity 22 الفعلي، لكن الشركة أعلنت أنها ستبدأ البث عبر الإنترنت للمهمة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) أي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

وسيبدأ البث عبر الإنترنت بمركبة Unity الفضائية وطائرتها الحاملة التي تقلع من مدرجها في Spaceport America ، الذي يقع على بعد 55 ميلاً (88 كيلومترًا) شمال لاس كروسيس بنيو مكسيكو.

وأوضح برانسون أن الرحلة بأكملها ستستغرق حوالي 90 دقيق، بما في ذلك الصعود إلى موقع الإطلاق والإطلاق والطيران إلى الفضاء والعودة إلى الأرض للهبوط في مدرج الفضاء.

وستطلق Virgin Galactic ستة أشخاص على متن رحلة Unity 22، على الرغم من أن المركبة الفضائية مصممة لنقل ما يصل إلى ثمانية أشخاص (طياران وستة ركاب).

ويمكنك مشاهدة البث المباشر من هنا: