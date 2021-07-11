شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يشرح: لهذه الأسباب لم تحصل على "العلامة الزرقاء" والان مع تفاصيل الخبر
أشياء يجب معرفتها لماذا يمكن أن "يرفضك" تويتر:
أوضح تويتر لماذا قد يرفض مكالمتك لتصبح حسابًا تم التحقق منه، وهي كالتالي:
"إذا كنت تستخدم موقع ويب للتحقق من مصداقيتك ، فيجب أن يكون موقع الويب لمؤسسة تم التحقق منها، يجب أن يشير موقع الويب أيضًا إلى اسمك وحسابك على تويتر.
بالنسبة إلى أي شركة / علامة تجارية / منظمة وأولئك الذين يتقدمون بصفتهم ناشطًا / فردًا مؤثرًا، يجب أن يكون عدد متابعيك في أعلى 0.05٪ من الحسابات النشطة الموجودة في نفس المنطقة الجغرافية، على حد قول تويتر.
بالنسبة للصحفيين، قال تويتر إن ملفهم الشخصي على تويتر يجب أن يشير إلى المؤسسة الإخبارية التي ينتمون إليها والارتباط بموقعها الرسمي على الويب، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الإخبارية التي يشيرون إليها منظمة بارزة ومعتمدة وفقًا لسياسة تويتر.
و"في التطبيق، يجب أن يرتبط الصحفيون بالصفحة / السيرة الذاتية الخاصة بهم، أو بالمقالات التي تشير إليهم على الموقع الرسمي لمؤسسة الأخبار، ويجب على الصحفيين المستقلين تقديم روابط إلى 3 مقالات في المنشورات التي تم التحقق منها في الأشهر الستة قبل التقديم "بحسب تغريدة تويتر.
وأوضح تويتر أيضًا أن العملية برمتها تستغرق وقتًا وطلب الصبر، "نعلم أن البعض منكم لا يزال ينتظر خيار التقديم. ما زلنا نطلق إمكانية الوصول لمواكبة حجم التطبيقات التي نحصل عليها، يجب أن يتم طرحه للجميع قريبًا! الصبر ليس جزءًا من المعايير، لكننا نقدر لك"، كما أشارت منصة التواصل الاجتماعي في تغريدة