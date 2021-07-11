شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يشرح: لهذه الأسباب لم تحصل على "العلامة الزرقاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام، قدم تويتر برنامج التحقق الخاص به "وضع العلامة الزرقاء" بعد فجوة استمرت عامين، ويبدو أن "العلامة الزرقاء" أو أن تصبح حسابًا تم التحقق منه على تويتر أمر مرغوب فيه تمامًا، ومع ذلك، عندما افتتح تويتر برنامج التحقق الخاص به، لم يكن الكثير من المستخدمين سعداء برفضهم، ولم يكن الرفض هو ما أثار غضبًا فحسب، ولكن كيف لم يعطهم تويتر أسبابًا وجيهة كافية وراء ذلك.

وعلى ما يبدو أن تويتر قد استمع إلى الشكاوى وسيعطي الآن شرحًا أفضل لرفض أولئك الذين يريدون العلامة الزرقاء، حيث قالت الشركة "لقد سمعنا تعليقاتك بأنه يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا بشأن سبب عدم الموافقة على الطلب"، وقالت منصة التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر: "ستعطي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالقرارات مزيدًا من السياق حول سبب عدم تلبية الطلبات لمعاييرنا".





أشياء يجب معرفتها لماذا يمكن أن "يرفضك" تويتر:

أوضح تويتر لماذا قد يرفض مكالمتك لتصبح حسابًا تم التحقق منه، وهي كالتالي:

- يجب أن يكون موقع الويب الذي يبحث عن التحقق أصليًا "إذا كنت تستخدم موقع ويب للتحقق من مصداقيتك ، فيجب أن يكون موقع الويب لمؤسسة تم التحقق منها، يجب أن يشير موقع الويب أيضًا إلى اسمك وحسابك على تويتر.

- عدد المتابعين مهم بالنسبة إلى أي شركة / علامة تجارية / منظمة وأولئك الذين يتقدمون بصفتهم ناشطًا / فردًا مؤثرًا، يجب أن يكون عدد متابعيك في أعلى 0.05٪ من الحسابات النشطة الموجودة في نفس المنطقة الجغرافية، على حد قول تويتر.

- لا يمكن لجميع الصحفيين الحصول على حسابات تم التحقق منها بالنسبة للصحفيين، قال تويتر إن ملفهم الشخصي على تويتر يجب أن يشير إلى المؤسسة الإخبارية التي ينتمون إليها والارتباط بموقعها الرسمي على الويب، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الإخبارية التي يشيرون إليها منظمة بارزة ومعتمدة وفقًا لسياسة تويتر.

و"في التطبيق، يجب أن يرتبط الصحفيون بالصفحة / السيرة الذاتية الخاصة بهم، أو بالمقالات التي تشير إليهم على الموقع الرسمي لمؤسسة الأخبار، ويجب على الصحفيين المستقلين تقديم روابط إلى 3 مقالات في المنشورات التي تم التحقق منها في الأشهر الستة قبل التقديم "بحسب تغريدة تويتر.

وأوضح تويتر أيضًا أن العملية برمتها تستغرق وقتًا وطلب الصبر، "نعلم أن البعض منكم لا يزال ينتظر خيار التقديم. ما زلنا نطلق إمكانية الوصول لمواكبة حجم التطبيقات التي نحصل عليها، يجب أن يتم طرحه للجميع قريبًا! الصبر ليس جزءًا من المعايير، لكننا نقدر لك"، كما أشارت منصة التواصل الاجتماعي في تغريدة