عبر الرادار.. أمازون تأمل في تتبع عادات نومك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

حصلت شركة أمازون على إذن أمريكي لاستخدام الرادار بتردد 60 جيجاهرتز لمراقبة عادات نوم المستهلكين.

وكما هو الحال مع تقنية جوجل، يمكنك التحقق من مشكلات النوم دون الحاجة إلى ارتداء جهاز مثل سوار Halo.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية عملاقة التجارة الإلكترونية الموافقة على استخدام مستشعر الرادار لاستشعار الحركة وتمكين وظائف تتبع النوم دون تلامس.

وطلبت أمازون في 22 يونيو من لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تنظم استخدامات الموجات الهوائية، الإذن بتسويق جهاز يستخدم الرادار.

وقالت الشركة في ملف: إن هذه التقنية تلتقط الحركة في ثلاثة أبعاد. مما يمكن المستخدم من التحكم في ميزاتها من خلال الإيماءات والحركات البسيطة.

ويمكن لهذه القدرة، وفقًا للشركة، أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الحركة أو الكلام أو اللمس، ويمكنها مراقبة النوم بدرجة عالية من الدقة.

وقالت أمازون في ملفها: يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة استشعار الرادار في تتبع النوم إلى تحسين الوعي وإدارة النوم، التي بدورها يمكن أن تنتج فوائد صحية كبيرة للعديد من الأمريكيين. تسمح أجهزة استشعار الرادار للمستهلكين بالتعرف على مشكلات النوم المحتملة.