تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Oppo Reno6 Pro قبل إطلاق الهاتف للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن سعر إصدار Oppo القادم Reno6 Pro، وذلك قبل الإعلان الرسمي في 14 من يوليو للأسواق العالمية.

تستعد شركة Oppo هذا الشهر للإعلان الرسمي عن سلسلة Reno6، ولقد إستعرضت التسريبات الكثير من مواصفات السلسلة، ومن جديد تكشف التسريبات عن سعر Reno6 Pro.

أكدت التسريبات التي نشرت عبر Debayan Roy على تويتر مؤخراً، أن Oppo تقدم هاتف Reno6 Pro بسعر 631 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 523 أو 537 دولار.

بينما أشارت تسريبات Rock إلى أن هاتف Reno6 Pro يأتي بسعر 631 دولار، وذلك وفقاً لتسريبات كُشِف عنها عبر لقطة شاشة لوحدة من الهاتف.

مواصفات سلسلة Oppo Reno6

تقدم شركة Oppo سلسلة Reno6 القادمة بميزة الإتصال بشبكات 5G، على أن تشمل الإصدارات الجديدة هاتفي Reno6 و Reno6 Pro التي تقدم للأسواق العالمية بدءاً من من السوق الهندي في 14 من يوليو.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Reno6 يأتي بحجم شاشة 6.4 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، بينما يتميز هاتف Reno6 Pro بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 90Hz.

كما تقدم Oppo الهاتفين بتصميم من سبائك الألومنيوم، أيضاً يضم هاتف Reno6 رقاقة معالج Dimensity 900، بينما يأتي هاتف Reno6 Pro برقاقة معالج Dimensity 1200 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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