مراجعة سريعة لخدمات موقع Date Today – تاريخ اليوم

دبي - يزن راشد - إذا كنت تجد صعوبة في التعرف على تاريخ اليوم سواء كان هجري أو ميلادي أو شمسي فلا تقلق لأننا نتحدث في مقال اليوم عن أفضل موقع لمعرفة تاريخ اليوم عبر الإنترنت وهو موقع date-today.com الذي يمكنك من خلاله معرفة تاريخ اليوم الميلادي والهجري والشمسي مع الاستمتاع بعدة مميزات أخرى نتعرف عليها خلال هذا المقال.

ويوفر موقع تاريخ اليوم أداةً مجانية تتيح للمستخدمين التعرف على تاريخ اليوم، وهذا يعني أنه يمكنك معرفة تاريخ اليوم الهجري وتاريخ اليوم الميلادي وتاريخ اليوم الشمسي بشكل مفصل مع إمكانية تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي أو شمسي والعكس بشكل فوري عبر الإنترنت وذلك بطريقة بسيطة للغاية.

الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي والشمسي

بدأ التاريخ الهجري عندما هاجر الرسول سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ويمتد العام الهجري إلى 354 يوم بمعدل 12 شهر. وتبدأ السنة الهجرية في شهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة.

وفيما يلي الأشهر الهجرية بالترتيب: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة.

التاريخ الميلادي هو التاريخ الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ويمتد إلى 12 شهر أو 365 يوم. وفيما يلي الأشهر الميلادية: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

أما بالنسبة للتاريخ الشمسي فهو الذي يمثل دورة كاملة للشمس في منازلها. ويمتد إلى 12 شهر بمعدل 365 يوم و 5 ساعات و 48 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأشهر الشمسية هي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت.

علاوة على ذلك فإن التاريخ الهجري يعتبر هو التاريخ الأساسي في العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات. ويتم استخدامه في العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية. إذ يستخدم في المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية بالإضافة إلى أنه يستخدم في بعض المستشفيات والبنوك.

أما بالنسبة للتاريخ الميلادي فإنه يستخدم في التعاملات اليومية في المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والطبية في مناطق متعددة مثل جمهورية مصر العربية.

خدمات موقع تاريخ اليوم date today

يضم الموقع العديد من المميزات التي تجعله من أشهر مواقع خدمات التقويم وتحويل التاريخ الهجري والميلادي. وساهمت تجربة المستخدم السلسلة التي توفرها واجهته سواء في طريقة العرض أو تحويل التاريخ في جعل إقبال زواره الدائمين في نمو متصاعد.

ونوضح المميزات التي يقدمها الموقع في السطور أدناه:

سهل الاستخدام ويأتي بتصميم بسيط وجذاب للغاية بالإضافة إلى ذلك فإنه مجاني تماماً ولن يتطلب منك دفع أي رسوم مقابل الاستخدام. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع الخصائص والمميزات الموجودة بداخله مجاناً. يمكنك من خلاله معرفة تاريخ اليوم الهجري والميلادي والشمسي. إذ يعرض الموقع التاريخ كامل بما في ذلك اليوم والشهر والسنة باللغة العربية وبالأرقام. يوفر لك التقويم الهجري والميلادي والشمسي. ونتيجة لذلك فإن بإمكانك معرفة أشهر السنة والأيام ومعرفة إذا كان الأول من شهر يناير هو يوم سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء أو أربعاء أو خميس أو جمعة. إمكانية طباعة التقويم بضغط زر واحدة وذلك من خلال الزر الموجود أسفل التقويم سواء كان هجري أو ميلادي أو شمسي. قسم خاص بأسماء الأشهر يعرض عند الضغط عليه أسماء الأشهر الهجرية والميلادية والشمسية بالترتيب. يتيح لك إمكانية تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي أو شمسي والعكس بطريقة سهلة للغاية. كما أنه يعرض التحويل بصيغة كتابية لأسماء الأشهر والأيام بالإضافة إلى الصيغة الرقمية. يدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية حيث يوجد زر في أعلى الزاوية اليسرى بعنوان English يتم تحويل لغة الموقع بالكامل إلى اللغة الإنجليزية عند الضغط عليه.

طريقة تحويل التاريخ

تعتبر طريقة استخدام خدمة تحويل التاريخ سهلة وبسيطة للغاية. ولن تحتاج إلى أي خبرة مسبقة لاستخدامه. وفيما يلي عرض شرح طريقة إجراء عملية التحويل للتاريخ:

الدخول إلى موقع تاريخ اليوم، حيث تجد أعلى الواجهة الرئيسية أقسام الموقع. بما في ذلك قسم تحويل التاريخ. اضغط عليه، أو يمكنك الوصول مباشرة إلى قسم تحويل التاريخ من هنا .

الوصول إلى صفحة تحويل التاريخ، حيث تجد في أعلى هذه الصفحة خيار التحويل من هجري وخيار التحويل من ميلادي وخيار التحويل من شمسي.

بعد اختيار نوع التاريخ الذي تريد تحويله – وليكن مثلاً التحويل من هجري – يتوجب عليك كتابة التاريخ الهجري بشكل صحيح بالأرقام. قم بكتابة اليوم والشهر والسنة.

اضغط على زر تحويل الموجود باللون الأزرق في الجانب الأيسر حتى يتم التحويل.

في غضون ثواني قليلة يظهر أمامك التحويل، حيث يعرض عليك الموقع التقويم الهجري بالكتابة والأرقام والتقويم الميلادي بالكتابة والأرقام وأيضًا التقويم الشمسي بالكتابة والأرقام.

هذه هي الخدمات والميزات التي يوفرها موقع Date Today، التي تتمحور حول الوصول إلى تجربة أفضل للمستخدمين عند تصفح التقويم والتاريخ الهجري أو الميلادي.