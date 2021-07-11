واتساب تطور ميزة كاميرا شبيهة بكاميرا سناب شات

دبي - يزن راشد - تختبر منصة واتساب بعض الميزات الإضافية لتطبيق iOS الخاص بها مع إمكانية العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة بالإضافة إلى إشعار جديد داخل التطبيق أعيد تصميمه.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، بعد طرح هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد حديثًا، أتاحت واتساب ميزة العرض لمرة واحدة لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيقها لنظام iOS عبر الإصدار 2.21.140.9.

ومع توفر هذه الميزة، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة تشبه سناب شات لإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد رؤيتها.

وبالرغم من اختلافها عن سناب شات، إلا أن واتساب لا توضح ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة أم لا.

ولن يحذر التطبيق الأشخاص، وذلك لأنه لا توجد طريقة آمنة للتأكد من عدم التقاط لقطة شاشة، حيث توجد عدة طرق لتجاوز ذلك.

وإذا كنت أحد مختبري نسخ واتساب التجريبية، فبعد تحديث التطبيق من TestFlight، حاول إرسال صورة أو مقطع فيديو لمعرفة ما إذا كانت الميزة الجديدة متاحة لك.

وعندما ترسل الوسائط، فإنها تختفي من هاتفك المحمول وتختفي أيضًا في هاتف المستلم عندما يفتحها مرة واحدة. ويتم إعلامك عندما يفتح المستلم الصورة أو الفيديو لأن رسالة الفقاعة التفسيرية تبلغك بفتحه.

وتتوفر تفاصيل أخرى، مثل من فتح الصورة أو الفيديو الخاص بك، في معلومات الرسالة.

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واتساب تطور ميزة كاميرا جديدة

وهناك ميزة أخرى يتم طرحها في هذا الإصدار التجريبي وهي إعادة تصميم إشعار جديد داخل التطبيق. ومع هذا التحديث، يمكن للمستخدمين الآن رؤية المزيد من التفاصيل في لافتة الإشعارات مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملصقات.

ويمكن للمستخدم الآن توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة الدردشة. مع العلم أن معاينة الدردشة ليست ثابتة مثل تلك التي تظهر عند إلقاء نظرة خاطفة على خلية الدردشة، بحيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في العرض لرؤية أقدم وأحدث الرسائل.

وبالرغم من إعادة تصميم الإشعار داخل التطبيق. تقول واتساب إنه إذا قرأت رسالة من خلاله، فلن يتم احتسابها كقراءة، حيث تحتاج إلى فتح الدردشة بشكل طبيعي.

ولا يزال من غير الواضح متى يصدر التطبيق هذه الميزات علنًا. ولكن بالنظر إلى إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.

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