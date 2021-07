تويتر تقدم مزيدًا من التوضيح حول برنامجها للتحقق

دبي - يزن راشد - أعادت منصة تويتر في شهر مايو إطلاق برنامجها للتحقق. وبالرغم من أنه لا يزال متاحًا لجميع المستخدمين، فإن الشركة تقدم الآن مزيدًا من التوضيح حول كيفية عمله بعد بعض الانتقادات من المستخدمين.

وعندما أعيد فتح برنامج التحقق، ركزت تويتر على عدة عوامل رئيسية عند تقرير ما إذا كان يجب التحقق من شخص ما.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنه من أجل التحقق، يجب أن يكون المستخدم بارزًا ونشطًا لأن هذا هو ما يتوقعه المستخدمون الآخرون من هذه الأنواع من الحسابات.

ويحتاج الحساب أيضًا إلى ملف تعريف كامل، مما يعني أنك بحاجة إلى اسم ملف تعريف وصورة ملف تعريف وإما عنوان بريد إلكتروني مؤكد أو رقم هاتف ليتم التحقق منه.

وبالنسبة إلى الآن، فيما يلي ست فئات مدرجة أدناه مؤهلة للتحقق:

الحكومة

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

المنظمات الإخبارية والصحفيون

وسائل الترفيه

الرياضة والألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

وفي Yes, we’ve relaunched Verification, but our work isn’t done yet. We’ll continue to listen to your feedback to improve our policy and the application process. — Twitter Verified (@verified) July 9, 2021 جديد، أوضحت تويتر المزيد حول كيفية عمل البرنامج. على سبيل المثال، إذا تم رفض الشارة الزرقاء للمستخدم، فعليه الانتظار 30 يومًا أخرى لإعادة الطلب، على الرغم من أن الشركة لم توضح سبب رفض الشارة.

وبدءًا من الآن، ترسل تويتر أيضًا بريدًا إلكترونيًا يقدم مزيدًا من السياق حول سبب عدم استيفاء الطلبات لمعاييرها.

تويتر تقدم توضيح حول برنامجها للتحقق

فيما يلي العوامل الأخرى التي أوضحتها الشركة:

المصداقية: إذا كنت تستخدم موقع ويب للتحقق من مصداقيتك، فيجب أن يكون موقع الويب لمؤسسة تم التحقق منها. ويجب أن يشير موقع الويب أيضًا إلى اسمك وحسابك عبر تويتر.

عدد المتابعين: بالنسبة لأي شركة أو علامة تجارية أو منظمة أو أولئك الذين يتقدمون بصفتهم ناشطًا أو فردًا مؤثرًا، يجب أن يكون عدد المتابعين من ضمن أعلى 0.05 في المئة من الحسابات النشطة الموجودة في نفس المنطقة الجغرافية.

الصحفيون: يجب أن يشير حسابك عبر المنصة إلى مؤسسة الأخبار التي تنتمي إليها وأن يرتبط بموقعها الرسمي عبر الويب. ويجب أن تكون المؤسسة الإخبارية التي تشير إليها مؤسسة بارزة ومعتمدة كما هو مدرج في سياسة تويتر.

وبالنسبة للصحفيين، يجب عليهم وضع رابط لصفحة السيرة الذاتية ضمن الطلب، أو بالمقالات التي تشير إليهم عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الأخبار.

ويجب أن يقدم الصحفيون المستقلون روابط إلى 3 مقالات في المنشورات التي تم التحقق منها في الأشهر الستة السابقة للتقديم.

وتقول تويتر: نضيف أيضًا المزيد من الإرشادات داخل برنامج الطلبات ونستمر في الاستماع إلى تعليقاتك لتحسين سياستنا وعملية التقديم.

اقرأ أيضًا: تويتر تسلط الضوء على Fleets أسفل تغريدات محددة