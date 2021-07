تيسلا تطرح الإصدار التجريبي 9 من برنامج FSD

دبي - يزن راشد - بدأت شركة تيسلا بإرسال التحديثات البرمجية للإصدار التجريبي 9 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD، وهو نظام مساعدة السائق غير المستقل، ولكنه متطور.

وفقًا لما وعد به إيلون ماسك، بدأ تحديث البرنامج 2021.4.18.12 في الوصول. ويتيح ذلك للآلاف من مالكي تيسلا الذين اشتروا خيار القيادة الذاتية الكاملة الوصول إلى الميزة. التي تمكن السائقين من استخدام العديد من ميزات المرشد الآلي المتقدمة لمساعدة السائق في الشوارع المحلية غير السريعة.

ويعد ماسك بإطلاق الإصدار التجريبي 9 من البرنامج منذ فترة. وقال في عام 2018 إن الإصدار الذي طال انتظاره من القيادة الذاتية الكاملة يبدأ بالظهور في شهر أغسطس.

وفعل ذلك مرة أخرى في عام 2019، معلنًا أنه بعد عام من الآن يكون هناك أكثر من مليون سيارة ذات برامج ذاتية القيادة كاملة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادعى أن الإصدار التجريبي 9 يتم شحنه قريبًا.

و Running preproduction software is both work & fun. Beta list was in stasis, as we had many known issues to fix.



Beta 9 addresses most known issues, but there will be unknown issues, so please be paranoid.



Safety is always top priority at Tesla. — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021 ماسك ردًا مشوشًا حول كون الإصدار التجريبي جاهز لأوقات الذروة، حيث غرد بأن الإصدار التجريبي 9 تتناول معظم المشكلات المعروفة. ولكن تكون هناك مشكلات غير معروفة.

وأضاف: السلامة دائمًا ما تكون أولوية قصوى في تيسلا. ملاحظات الإصدار المضمنة في التحديث تحذر المختبرين من أنه قد يفعل شيئًا خطأ في أسوأ الأوقات.

كما يذكر أيضًا تحسينات في مراقبة السائق عبر كاميرا المقصورة للتحقق من الانتباه، جنبًا إلى جنب مع تصورات محدثة أكبر عبر شاشة العرض داخل السيارة.

وتعتبر تيسلا أكثر استعدادًا من منافسيها لاختبار الإصدارات التجريبية من ميزة المرشد الآلي لمساعدة السائق عبر عملائها من أجل جمع البيانات ومعالجة أي أخطاء في النظام.

ويوافق عملاء تيسلا في الغالب على هذا الامر. ويطلبون من ماسك بشكل روتيني قبولهم في برنامج الوصول المبكر للشركة لمختبري الإصدارات التجريبية.

وقد ساعد ذلك في تعزيز سمعة تيسلا العامة كشركة رائدة في القيادة الذاتية، وذلك بالرغم من أن سياراتها تخالف ما يتفق عليه معظم الخبراء في تعريف السيارة الذاتية القيادة.

برنامج القيادة الذاتية الكاملة من تيسلا

تحذر تيسلا من أن السائقين بحاجة إلى إبقاء أعينهم على الطريق ووضع أيديهم على عجلة القيادة في جميع الأوقات. وذلك بالرغم من أن صانع السيارات يرفض تضمين نظام أكثر قوة لمراقبة السائق لضمان متابعة عملائه بروتوكولات الأمان.

ويعتبر المرشد الآلي نظامًا آليًا جزئيًا من المستوى 2 وفقًا لمعايير جمعية مهندسي السيارات. الأمر الذي يتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأعينهم على الطريق.

ومع ذلك، فقد أثبت المدافعون عن حقوق المستهلك أنه يمكن خداع نظام تيسلا للاعتقاد بأن هناك شخصًا ما في مقعد السائق.

وجذب هذا الأمر انتباهًا متجددًا في أعقاب حادث مميت في تكساس باستخدام سيارة تيسلا. وقالت السلطات إنه لم يكن هناك أحد خلف المقود.

ومنذ أن قدمت تيسلا نظام المرشد الآلي في عام 2015. كان هناك ما لا يقل عن 11 حالة وفاة في تسع حوادث في الولايات المتحدة تضمنت نظام مساعدة السائق. وكان هناك على الصعيد الدولي ما لا يقل عن تسع وفيات أخرى في سبع حوادث إضافية.

