PUBG Mobile تضيف سيارة تيسلا Model Y

دبي - يزن راشد - تحصل لعبة PUBG Mobile على تحديث كبير v1.5 يجلب مصنع شركة تيسلا Gigafactory إلى خريطة اللعبة الأكثر شهرة Erangel.

ويبدأ طرح التحديث للاعبين بدءًا من اليوم، ويتضمن مجموعة من الإضافات الأخرى.

عقدت PUBG Mobile شراكة مع شركة تيسلا لجلب Gigafactory إلى Erangel. ويظهر في وضع Mission Ignition الجديد، ويتيح للاعبين تجميع سيارة Model Y في اللعبة.

وتدعم Model Y ميزة المرشد الآلي من تيسلا، مما يتيح للمستخدمين القيادة عبر الطرق السريعة ضمن الخريطة باستخدام علامات محددة سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك تظهر شاحنات Tesla Semi بشكل عشوائي عبر الخريطة، ويحصل اللاعبون على الإمدادات عن طريق إتلافها، مثل شاحنات الغنائم المدرعة في Sanhok.

وضع Mission Ignition في PUBG Mobile

في وضع لعبة Mission Ignition الجديد، تحصل ستة مناطق رئيسية في Erangel على تحول تقني. وتتميز هذه المواقع المحدثة بمباني ومصاعد وأبواب أوتوماتيكية ومنصات متحركة أخرى جديدة.

وتحصل Erangel أيضًا على HyperLines جديدة تربط العديد من المدن عبر الجزيرة. ويمكن للاعبين استخدام HyperLines للتنقل بين المواقع في أوقات معينة.

علاوة على ذلك تحصل Erangel أيضًا على نظام ناقل جوي خارج بعض المناطق الحضرية. ويمكن للاعبين استخدام هذا النظام للسفر عبر الهواء إلى موقع مختلف.

وإلى جانب التغييرات في التضاريس والنقل، يحتوي وضع Mission Ignition على سلاح ناري جديد بقياس 5.56 مليمتر – ASM Akaban – مرفق قبضة مريحة.

علاوة على ذلك يحتوي الوضع على دراجة نارية مضادة للجاذبية وجهاز تحديد تكتيكي ودرع مكافحة الشغب.

ولكن هذا ليس كل شيء. إذ يأتي الوضع أيضًا مع شاشة عرض ثلاثية الأبعاد جديدة لجزيرة Spawn لعرض مسار الرحلة للمباراة الحالية وعلامات اللاعب وعلامات القفز وميزة المظلة التلقائية.

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تغييرات متنوعة

يتضمن تحديث v1.5 أيضًا مجموعة من التغييرات الأخرى لأوضاع اللعبة العادية. وتشمل هذه:

سلاح ناري MG3 جديد: سلاح ناري LMG يستخدم طلقات عيار 7.62 مليمتر.

تعديلات M249: تتم إزالة M249، وتنتشر عبر الخريطة في الوضع الكلاسيكي.

نظام تعويض معدل إطلاق النار: نظام جديد موحد للأسلحة النارية بمعدلات إطارات مختلفة لحل مشكلة معدلات إطلاق النار غير المتسقة عندما تختلف معدلات الإطارات.

نوافذ زجاجية جديدة: تتم إضافة نوافذ زجاجية لبعض المباني في Erangel و Miramar.

مجال جديد لعرض تعديلات منظور الشخص الثالث.

مؤشر الذخيرة المتبقية.

تمثال النصر.

تحديث بيانات إعادة عرض الموت.

إعدادات مخصصة للأسلحة النارية.

تنبيه مشاركة زميل جديد في الفريق.

وضع Clan Battle جديد.

ويوفر التحديث أيضًا العديد من تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء، بما في ذلك دعم 90 إطارًا في الثانية لمزيد من الأجهزة.

وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه التغييرات تشق طريقها إلى Battlegrounds Mobile India ومتى.

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