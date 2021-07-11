تيك توك تواصل ريادتها باعتبارها التطبيق الأكثر تنزيلًا

دبي - يزن راشد - بالرغم من المخاوف المستمرة بشأن المحتوى وقضايا سلامة البيانات والخلافات الأخرى بدرجات متفاوتة، حافظت منصة تيك توك على ريادتها مرة أخرى من خلال كونها التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تنزيلًا في شهر يونيو 2021، وفقًا لأحدث البيانات من Sensor Tower.

ويعني هذا أن تيك توك احتفظت بالمركز الأول طوال الـ 18 شهرًا الماضية، مع استثناءين فقط هما نوفمبر من العام الماضي، عندما استعادت واتساب المركز الأول لفترة وجيزة، وفي شهر يناير من هذا العام ، عندما شهدت تيليجرام ارتفاعًا في عدد التنزيلات.

وكان تطبيق تيك توك أكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تنزيلًا في جميع أنحاء العالم لشهر يونيو 2021 مع أكثر من 65 مليون عملية تثبيت.

وكانت البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات التثبيت من Douyin في الصين بنسبة 13 في المئة. تليها إندونيسيا بنسبة 12 في المئة.

ويحسب Sensor Tower النسخة الصينية من التطبيق، Douyin، ضمن هذه الأرقام، التي ربما يجب فصلها. وذلك لأن الاثنين، وفقًا لشركة بايت دانس، كيانان منفصلان.

ولكن بالرغم من ذلك، فإن الشعبية الدائمة لتطبيق الفيديو القصير محيرة، لا سيما عند معرفة أن هؤلاء هم في الأساس مستخدمون جدد قادمون.

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تيك توك تواصل ريادتها

بالرغم من أن الفرضيات تقول إن كل شخص مهتم بالتطبيق قد قام بتنزيله الآن، ولكن الواضح أن الأمور ليست كذلك.

ويعزى ذلك بشكل متساوٍ إلى ارتفاع شعبية المنصة، وقاعدة المستخدمين الأصغر سنًا وتركيزها على التوسع في أسواق جديدة.

وتجنبت تيك توك إلى حد كبير تأثيرات فيسبوك من خلال توسيع نطاق تركيزها العالمي بسرعة. وجعلها ذلك الأمر تكتسب قوة جذب كبيرة في مناطق مثل إندونيسيا وكوريا وجميع أنحاء أوروبا.

وأعلنت المنصة في شهر أكتوبر الماضي عن خطط لتوظيف نحو 3000 مهندس إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة. حيث تنشئ مراكز تشغيل جديدة في أوروبا وكندا وسنغافورة، من بين آخرين.

وساعد ذلك المنصة في الحفاظ على زخم النمو الذي تأمل المنصة أن ينتقل الآن إلى مجال التجارة الإلكترونية. التي يمكن أن تولد دخلًا كبيرًا لكل من الشركة نفسها ونجومها، وذلك للحفاظ عليهم.

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