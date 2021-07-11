شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكشفون حل لغز أضواء الشفق على المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل العلماء اللغز البالغ من العمر 40 عامًا حول كيفية إنتاج كوكب المشتري لدفعة مذهلة من الأشعة السينية كل بضع دقائق مع ظهور أضواء متنوعة الألوان مثل الشفق القطبى على الأرض، حيث درس خبراء كلية لندن الجامعية (UCL) بيانات من مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا، والتي تدور حاليًا حول كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء، أن توهجات الأشعة السينية من القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري ناتجة عن اهتزازات دورية في خطوط المجال المغناطيسي للكوكب في غلافه المغناطيسى.

وتخلق هذه الاهتزازات موجات من البلازما، إحدى الحالات الأساسية الأربع للمادة، تتكون من غاز الأيونات.

ترسل موجات البلازما بعد ذلك جسيمات أيونية ثقيلة على طول خطوط المجال المغناطيسي حتى تصطدم بالغلاف الجوي للكوكب، وتطلق طاقة على شكل أشعة سينية وتشكل شفقًا قطبيًا متنوع الأضواء.

تحدث ظاهرة مماثلة على الأرض، حيث يخلق الشفق القطبي الشمالي هذا الأمر، لكن كوكب المشتري أقوى بكثير، حيث يطلق مئات الجيجاوات من الطاقة.

يوضح باحثو الدراسة أن الشفق القطبي للأشعة السينية لكوكب المشتري يطلق وحده جيجاوات، أي ما يعادل ما قد تنتجه محطة طاقة واحدة على مدار عدة أيام.

قال باحث الدراسة الدكتور ويليام دن في مختبر مولارد لعلوم الفضاء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لقد رأينا كوكب المشتري ينتج شفقًا بأشعة إكس لأربعة عقود، لكننا لم نكن نعرف كيف حدث ذلك"، مضيفا "كنا نعلم أنها تنتج فقط عندما اصطدمت الأيونات بالغلاف الجوي للكوكب".

وأوضح الباحث، "نحن نعلم الآن أن هذه الأيونات يتم نقلها بواسطة موجات البلازما، وهو تفسير لم يتم اقتراحه من قبل، على الرغم من أن عملية مماثلة تنتج الشفق القطبي الخاص بالأرض".