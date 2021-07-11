تكنولوجيا: Asus تعقد حدث في 15 من يوليو للإعلان عن أجهزة جديدة للطلاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus مؤخراً عن خططها لعقد مؤتمرها القادم في 15 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن جيل جديد من منتجات الشركة التي تستهدف الطلاب.

ينطلق حدث Asus الإفتراضي على شبكة الإنترنت خلال أيام بمجموعة من منتجات الشركة الجديدة المخصصة لدعم الأغراض التعليمية، على أن تقدم Asus المنتجات الجديدة تحت شعار “Thoughtfully Simple”.

لم تكشف Asus عن تفاصيل دقيقة حول المنتجات المقرر الإعلان عنها في الحدث القادم، إلا أن الشركة أوضحت أن المنتجات المقرر الإعلان عنها تدعم مواكبة الإتجاه السائد للتعليم الرقمي، كما تتكامل مع التطور التعليمي السريع.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتضمن المنتجات المرتقبة أجهزة Chromebook، مع أجهزة لوحية من بين منتجات أخرى، لذا نترقب إنطلاق الحدث خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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