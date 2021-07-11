علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Asus تعقد حدث في 15 من يوليو للإعلان عن أجهزة جديدة للطلاب

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus مؤخراً عن خططها لعقد مؤتمرها القادم في 15 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن جيل جديد من منتجات الشركة التي تستهدف الطلاب.

ينطلق حدث Asus الإفتراضي على شبكة الإنترنت خلال أيام بمجموعة من منتجات الشركة الجديدة المخصصة لدعم الأغراض التعليمية، على أن تقدم Asus المنتجات الجديدة تحت شعار “Thoughtfully Simple”.

لم تكشف Asus عن تفاصيل دقيقة حول المنتجات المقرر الإعلان عنها في الحدث القادم، إلا أن الشركة أوضحت أن المنتجات المقرر الإعلان عنها تدعم مواكبة الإتجاه السائد للتعليم الرقمي، كما تتكامل مع التطور التعليمي السريع.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتضمن المنتجات المرتقبة أجهزة Chromebook، مع أجهزة لوحية من بين منتجات أخرى، لذا نترقب إنطلاق الحدث خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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