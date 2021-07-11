شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إنشاء قائمة تشغيل موسيقى على Spotify لحيوانك الأليف والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن إنشاء قائمة تشغيل Spotify Pet الخاصة بالحيوانات، أمر بسيط يمكنك القيام به على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك.
1. في متصفح الإنترنت، توجه إلى الصفحة الرئيسية لقائمة تشغيل الحيوانات الأليفة في Spotify، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فسيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Spotify الخاص بك.
2. اختر نوع الحيوان الأليف الذي لديك، ثم اضغط فوق "التالي"، ويمكنك اختيار كلب أو قطة أو هامستر أو طائر.
3 . ستخدم أشرطة التمرير لوصف شخصية حيوانك الأليف، وسيكون عليك الاختيار بين الاسترخاء أو النشاط، أو الخجول أو الودود، أو اللامبالاة أو الفضول.
4. اكتب اسم حيوانك الأليف، وإذا أردت، يمكنك تحميل صورة له.
5. سيستغرق Spotify دقيقة لإنشاء قائمة التشغيل الخاصة بك، وبمجرد الانتهاء، اضغط فوق استمع الآن لبدء تشغيله، ويمكنك أيضًا الضغط فوق أيقونات فيس بوك أو تويتر أو انستجرام لمشاركة معاينة قائمة التشغيل الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي.