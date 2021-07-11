شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إنشاء قائمة تشغيل موسيقى على Spotify لحيوانك الأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُصدر Spotify بعض قوائم التشغيل الخاصة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بناءً على ذوقك، وتعد إضافات ممتعة تتيح لك مشاركة أذواقك الفريدة مع الأصدقاء حتى اكتشاف مسارات جديدة، ولعل واحدة من أكثر قوائم التشغيل هذه شيوعًا هي قائمة تشغيل الحيوانات الأليفة، فاستنادًا إلى أبحاث علم الموسيقى واستطلاعًا يركز على الحيوانات الأليفة أجرته Spotify، تنشئ قائمة تشغيل موسيقى للحيوانات الأليفة يمكنك الاستمتاع بها مع حيوانك الأليف.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن إنشاء قائمة تشغيل Spotify Pet الخاصة بالحيوانات، أمر بسيط يمكنك القيام به على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك.

1. في متصفح الإنترنت، توجه إلى الصفحة الرئيسية لقائمة تشغيل الحيوانات الأليفة في Spotify، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فسيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Spotify الخاص بك.

2. اختر نوع الحيوان الأليف الذي لديك، ثم اضغط فوق "التالي"، ويمكنك اختيار كلب أو قطة أو هامستر أو طائر.

3 . ستخدم أشرطة التمرير لوصف شخصية حيوانك الأليف، وسيكون عليك الاختيار بين الاسترخاء أو النشاط، أو الخجول أو الودود، أو اللامبالاة أو الفضول.

4. اكتب اسم حيوانك الأليف، وإذا أردت، يمكنك تحميل صورة له.

5. سيستغرق Spotify دقيقة لإنشاء قائمة التشغيل الخاصة بك، وبمجرد الانتهاء، اضغط فوق استمع الآن لبدء تشغيله، ويمكنك أيضًا الضغط فوق أيقونات فيس بوك أو تويتر أو انستجرام لمشاركة معاينة قائمة التشغيل الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه بمجرد الضغط فوق استمع الآن، سيتم حفظ قائمة التشغيل في مكتبة Spotify الخاصة بك حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة مرة أخرى.