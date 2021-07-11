شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حل بديل لمستخدمى "كروم" لأجهزة ماك بشريحة M1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر جوجل كروم لأجهزة Mac الجديدة من أبل بشريحة M1 الخاصة بها واضطرت الشركة إلى إيقاف الطرح مؤقتًا بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من تعطل التطبيق، وأصدرت جوجل في الأصل المتصفح الشهير الذي تم ضبطه لرقائق Apple الجديدة مؤخرًا، لكن الأشخاص الذين قاموا بتنزيله ، لم يتمكنوا من استخدامه لأنه كان يتعطل باستمرار وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

في وقت لاحق، قال مهندس كروم Mark Chang إنهم أوقفوا الطرح مؤقتًا في الوقت الحالي، وأصدروا حلاً بديلاً للمستخدمين الذين قاموا بتنزيله بالفعل.

قال Chang إن المشكلات قد تم حلها الآن ويمكنك تنزيل إصدار ثابت من المتصفح المصمم لرقائق M1.

وإذا كنت ترغب في تنزيل المتصفح ، فانتقل إلى لرابط ، وانقر فوق الزر تنزيل Chrome. سترى مربع حوار منبثق لاختيار الإصدار المناسب لجهاز Mac الخاص بك.

من المفترض أن ينتج هذا الإصدار الجديد أداءً أفضل من الذي تمت محاكاته من خلال طبقة Rosetta 2 من Apple.

يعد جوجل كروم أحد أكثر التطبيقات كثافة في استخدام الموارد على أي نظام أساسي.