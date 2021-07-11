شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الاستفادة من خدمة Fleets على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن منصة تويتر حريصة على منحك تجربة Fleets التى تشبه القصص، وهى تعمل على إبراز أفضل محتوى من Fleets بأشكال مختلفة من أجل تشجيعك على مشاهدة المحتوى المتوافق مع الأجهزة المحمولة، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية Fleets من الحسابات التى لا يتابعونها تظهر فى أعلى شريط Fleets كوسيلة لتعزيز اكتشافها وفقا لما نقلته aitnews.

ومن الواضح الآن أن تويتر تحاول أيضًا تجربة خيار آخر لعرض Fleets ذات الصلة.

وكجزء من اختبار جديد، تعرض تويتر الآن على المستخدمين Fleets التى تتضمن التغريدات التى شاهدتها كتوصيات محتوى إضافية عند توسيع تلك التغريدة الأولية.

وتتمحور الفكرة حول توجيه المزيد من المستخدمين إلى محتوى Fleets، مما يساعد على زيادة اكتشافها.

وقد يؤدى ذلك إلى اكتشاف محتوى Fleets جديد وحسابات جديدة للمتابعة. ولكن الاختبار مصمم لعرض Fleets على وجه التحديد.

ويبدو أن تويتر مقتنعة بأنها ميزة مفيدة ويجب أن يشارك فيها المزيد من الأشخاص.

من المحتمل أن تكون تويتر قد شهدت تفاعلًا جيدًا مع Fleets بين أولئك الذين يشاهدونها، وبالتالى فإنها تتطلع إلى تسليط الضوء عليها لمزيد من المستخدمين من أجل حث المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت فى التطبيق، والاستفادة من العناصر التى ترى استجابة جيدة.

وربما لا يتم عرض Fleets بشكل جيد، ولا يمنحها المستخدمون فرصة، وتبحث تويتر الآن عن طرق للترويج للخيار بأى وسيلة ممكنة من أجل تعزيز الاستخدام.

ودون وجود إحصائيات محددة من تويتر حول استخدام Fleets، فإن كل الخيارات مطروحة فى هذه المرحلة.

ولكن إذا كانت المنصة تنقل كلاً من خيارات اكتشاف Fleets الجديدة هذه إلى ما هو أبعد من الاختبارات، فقد يجعل ذلك خيار Fleets أكثر إغراءً للعلامات التجارية.

وذلك بالنظر إلى أن كلاهما يمثل مزايا وصول عضوية موسعة للحسابات. التى من المحتمل أن تكون مهتمة بالمحتوى دون الحاجة إلى الدفع مقابل هذا العرض الإضافي.

وليس من الواضح فى الوقت الحالى مدى اتساع مجموعة المستخدمين لهذه الاختبارات الحالية. ولكن يمكن أن توفر إمكانية وصول جديدة، مما قد يجعل من Fleets اعتبارًا أكثر قابلية للتطبيق فى الاستراتيجة.