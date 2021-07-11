تكنولوجيا: رصد جهاز Realme Pad في صور حية قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Realme قريباً للأسواق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية، الذي ينطلق بعنوان Realme Pad ولقد رصد الجهاز اللوحي بالفعل قبل الإعلان المرتقب.

تبدأ شركة Realme قريباً في المنافسة في سوق أجهزة الأندوريد اللوحية بإصدارها الأول Realme Pad، ولقد ظهر الجهاز بالفعل في مجموعة من الصور الحية الغير رسمية.

وتكشف الصور عن تصميم الجهاز اللوحي من الجهة الأمامية والخلفية، حيث يظهر الجهاز بتصميم من الألومنيوم في الجهة الخلفية، كما يضم الجهاز كاميرة واحدة، كما يظهر الجهاز بتصميم مربع في الإطارات.

أيضاً تكشف الصور عن تصميم الجهاز اللوحي من الجهة الأمامية، حيث يتميز الجهاز بحواف أكبر في الجزء السفلي والعلوي.

من جانب أخر يأتي Realme Pad بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يتكامل الجهاز مع الأجهزة الذكية في المنزل.

يذكر أن Realme تخطط لإطلاق جهاز الحاسب الدفتري Realme Book في الحدث المرتقب عقده لاحقاً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول أجهزة Realme القادمة.

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