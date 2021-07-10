تعرف على أجهزة سامسونغ المتوقع إطلاقها الشهر المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - تواصل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، استعدادتها لإقامة حدث Galaxy Unpacked في 11 آب أغسطس المقبل، لتقديم مجموعة من أحدث أجهزتها الذكية، ومن المتوقع أن تكشف النقاب عن هاتفين جديدين قابلين للطي، وساعتين ذكيتين جديدتين، ومجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية.

وقبل شهر من الحدث المرتقب، شارك المسرب التقني الشهير إيفان بلاس المعروف بموثوقية تسريباته تقريرا ضخما عن كل شي تخطط سامسونغ للكشف عنه، من حيث جميع المتغيرات اللونية والمواصفات والتصميم للهواتف الذكية، والساعات الذكية، وسماعات الأذن القادمة.

ونشر بلاس على حسابه على تويتر مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة لمجموعة المنتجات بأكملها، كما قام بعرض الأجهزة بألوان متعددة من زوايا مختلفة، ويتضمن ذلك Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy S21 FE و Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic و Galaxy Buds 2.

ويمكن رؤية Galaxy Z Flip 3 بأربعة ألوان: الأسود والذهبي والأخضر الزيتوني والبنفسجي، يمكن رؤية Galaxy Z Fold 3 بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر الزيتوني والأبيض، ويأتي هاتف Galaxy S21 FE بأربعة ألوان، هي: الأسود والأخضر الزيتوني والبنفسجي والأبيض.

وبالنسبة لساعات سامسونغ، ظهرت Galaxy Watch 4 بخمسة ألوان مختلفة، هي: الأسود والأخضر والوردي والفضي والأبيض، بينما ظهرت ساعة Galaxy Watch 4 Classic الذكية بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأبيض، وجاءت سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية بثلاثة ألوان: الأخضر والبنفسجي والأبيض.

وفي هذا التقرير ستعرض بعض المواصفات الأساسية لتلك المجموعة المرتقبة التي سيتم الكشف عنها رسمياً في حدث 11 آب:

مواصفات Galaxy Z Flip 3

سينطلق هاتف Galaxy Z Flip3 بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

وبالنسبة للتصميم، سينطلق هاتف Galaxy Z Flip3 بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

كما تشير التقارير إلى أن سامسونغ تقدم هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو.

يتميز Galaxy Z Fold 3 بشاشة عرض Super AMOLED Infinity-O بحجم 6.2 بوصة وشاشة Super AMOLED قابلة للطي مقاس 7.5 بوصة.

ويقال إن كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و HDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت / 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استريو، وتصنيف IP رسمي.

ويمكن أن يحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل تحت الشاشة أسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء.

وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية، إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكسل.

وسيحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أرخص بنسبة 20٪ من Galaxy Z Fold 2.

مواصفات Galaxy S21 FE

يحتوي هاتف Galaxy S21 FE على لوحة AMOLED مقاس 6.4 بوصة توفر دقة FHD + تبلغ 1080 × 2340 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرا بتصميم مطول، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميغابكسل وعدسة ثانوية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل، وهو عكس التسريبات السابقة التي ادعت أن الهاتف يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الرائد بواسطة معالج Snapdragon 888 مقترناً بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 / 256 غيغابايت من سعة التخزين، سيتم تشغيله على نظام التشغيل Android 11 OS.

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ويبلغ قياس الهاتف 155.7 × 74.5 × 7.9 ملم ويصل وزنه إلى 176 غرامًا.

كما يشمل الهاتف بعض الميزات الأخرى، بما في ذلك مكبرات صوت استريو، وشهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، وSamsung Pay، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

مواصفات Galaxy Watch 4

أعلنت شركة سامسونغ بالفعل أن ساعاتها الذكية القادمة ستعمل بنظام Wear OS 3.0، الذي يتميز بأداء أسرع، وواجهة مستخدم أكثر سلاسة، وآلاف التطبيقات ووجوه الساعات، وعمر بطارية محسّن.

ووفقاً للتقارير، ستنطلق ساعة Galaxy Watch4 الذكية باثنين من الأحجام 40 و44 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر من 350 إلى 370 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 380 إلى 400 دولار، كما يتوفر النموذجان بخمسة ألوان: الأسود والأخضر والوردي والفضي والأبيض.

مواصفات Galaxy Watch 4 Classic

من المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية باثنين من الأحجام هما 42 و46مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر بين 470 إلى 500 دولار.

بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 500 إلى 530 دولارا، وتتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأبيض.

سماعات Galaxy Buds 2

تأتي سماعة Galaxy Buds2 بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء.

كما تتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم السماعة اللاسلكية.

وتأتي علبة الشحن بمصباحين LED، أحدهما في الداخل والآخر في الخارج.