تكنولوجيا: هواوي تسجل براءة إختراع لهاتف بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم شركة هواوي إلى التنافس الجديد الذي يجمع عمالقة تصنيع الهاتف في العالم، حيث سجلت العملاق الصيني براءة إختراع جديدة لهاتف يضم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

تستعد شركة ZTE لإطلاق إصدارها الثاني من الهواتف الذكية المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، كما تخطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Fold3 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة الشهر المقبل، أيضاً تعمل Oppo على تطوير تقنيتها الخاصة.

وتشير التسريبات إلى أن إصدار هواوي من الهواتف المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة يأتي في الفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بتصميم يحاكي هاتف Honor X20 SE دون أي ثقوب أو نتوء للكاميرة الأمامية.

يذكر أن براءة إختراع هواوي سجلت في CNIPA في الصين، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر دقة حول تصميم الهاتف، أو تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا نترقب تفاصيل أكثر في التسريبات القادمة.

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