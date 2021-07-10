تكنولوجيا: شاشة كاميرة ZTE Axon 30 5G تدعم كثافة عرض 400 بيكسل لكل إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE لإطلاق الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في هاتفها المرتقب ZTE Axon 30 5G، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن دعم الهاتف كثافة عرض 400 بيكسل لكل إنش في الجزء الخاص بالكاميرة.

قدمت شركة ZTE إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة في ZTE Axon 20 الذي انطلق بالفعل للأسواق إلا أنه لم يقدم الآداء المطلوب في كاميرة السيلفي، إلا أن شركة ZTE تستمر في ترقية هذه التقنية مع إصدارها المرتقب ZTE Axon 30 5G.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على أن هاتف ZTE Axon 30 5G سيأتي بكثافة عرض 400 بيكسل لكل إنش في الجزء الخاص بالكاميرة، وهي ترقية مرتين أفضل مقارنة بالإصدار السابق.

وتشير التوقعات إلى أن كثافة العرض الأعلى في الشاشة تدعم إلتقاط صور سيلفي بجودة أعلى، ووضوح بكفاءة أفضل، مع ضبابية أقل، أيضاً من المقرر أن تدعم الكثافة الأعلى للبيكسل في الشاشة حجب الكاميرة في الشاشة بشكل أفضل.

يذكر أن هاتف Axon 30 5G رصد في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب في 22 من يوليو الجاري.

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