شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تختبر ميزات جديدة لتطبيق ios .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة واتساب بعض الميزات الإضافية لتطبيق iOS الخاص بها مع إمكانية العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة بالإضافة إلى إشعار جديد داخل التطبيق أعيد تصميمه بحسب ما نلقته aitnews.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، بعد طرح هذه الميزة لمختبرى الإصدار التجريبى من أندرويد حديثًا، أتاحت واتساب ميزة العرض لمرة واحدة لمستخدمى النسخة التجريبية من تطبيقها لنظام iOS عبر الإصدار 2.21.140.9.

ومع توفر هذه الميزة، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة تشبه سناب شات لإرسال الصور ومقاطع الفيديو التى تختفى بعد رؤيتها.

وبالرغم من اختلافها عن سناب شات، إلا أن واتساب لا توضح ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة أم لا.

ولن يحذر التطبيق الأشخاص، وذلك لأنه لا توجد طريقة آمنة للتأكد من عدم التقاط لقطة شاشة، حيث توجد عدة طرق لتجاوز ذلك.

وإذا كنت أحد مختبرى نسخ واتساب التجريبية، فبعد تحديث التطبيق من TestFlight، حاول إرسال صورة أو مقطع فيديو لمعرفة ما إذا كانت الميزة الجديدة متاحة لك.

وعندما ترسل الوسائط، فإنها تختفى من هاتفك المحمول وتختفى أيضًا فى هاتف المستلم عندما يفتحها مرة واحدة. ويتم إعلامك عندما يفتح المستلم الصورة أو الفيديو لأن رسالة الفقاعة التفسيرية تبلغك بفتحه.

وتتوفر تفاصيل أخرى، مثل من فتح الصورة أو الفيديو الخاص بك، فى معلومات الرسالة.

وهناك ميزة أخرى يتم طرحها فى هذا الإصدار التجريبى وهى إعادة تصميم إشعار جديد داخل التطبيق. ومع هذا التحديث، يمكن للمستخدمين الآن رؤية المزيد من التفاصيل فى لافتة الإشعارات مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملصقات.

ويمكن للمستخدم الآن توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة الدردشة. مع العلم أن معاينة الدردشة ليست ثابتة مثل تلك التى تظهر عند إلقاء نظرة خاطفة على خلية الدردشة، بحيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل فى العرض لرؤية أقدم وأحدث الرسائل.

وبالرغم من إعادة تصميم الإشعار داخل التطبيق. تقول واتساب إنه إذا قرأت رسالة من خلاله، فلن يتم احتسابها كقراءة، حيث تحتاج إلى فتح الدردشة بشكل طبيعي.

ولا يزال من غير الواضح متى يصدر التطبيق هذه الميزات علنًا. ولكن بالنظر إلى إتاحتها لمختبرى الإصدارات التجريبية، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.