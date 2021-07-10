تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Galaxy M21 2021 Edition من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر اليوم تسريب جديد يجلب لنا قائمة المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy M21 2021 Edition، وحسبما ورد بالتسريب فإن الهاتف يبدو مطابق بنسبة 100٪ لهاتف Galaxy M21. ومع ذلك، فإن هناك اختلاف واحد فقط بينهم ولكنه ليس مهم على الإطلاق.

فقد تم إطلاق Galaxy M21 بنظام Android 10، وسيتم إطلاق إصدار Galaxy M21 2021 بنظام Android 11. ولكن، من الجدير بالذكر ان Galaxy M21 قد تلقى بالفعل تحديث Android 11. لذلك، فلا يوجد أي اختلاف مبهر بين الهاتفين، فقط اسمين مختلفين.

من الوارد ان تكون سامسونج قد أرادت إعادة احياء M21 مرة أخرى، والطريقة المعتادة للقيام بذلك هي الخروج بتحديث ثانوي للمواصفات وتسميته بشيء مثل M21s أو حتى M22 أو ربما M21 2021 Edition.

على أي حال، فإن هذه مجرد شائعات ولا يوجد أي شيء رسمي يثبت ذلك.

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