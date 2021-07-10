تكنولوجيا: تسريبات تستعرض ألوان إصدارات سامسونج المرتقبة في 11 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت مجموعة من التسريبات ومقاطع الفيديو الإختيارات المقدمة من سامسونج في ألوان المنتجات القادمة في حدث Galaxy Unpacked المرتقب.

ينطلق حدث سامسونج القادم في 11 من أغسطس للإعلان عن Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، وساعات Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic، مع سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية وأيضاً هاتف Galaxy S21 FE 5G.

تأتي التسريبات اليوم قبل إنطلاق حدث سامسونج الشهر المقبل بمزيد من التفاصيل حول المنتجات القادمة، حيث توضح التسريبات الجديدة بشكل خاص الإختيارات المتاحة في ألوان الإصدارات الجديدة.

ولقد نشر Evan Blass مقاطع فيديو على حسابه في تويتر توضح تصميم الإصدارات القادمة في عرض ثلاثي الأبعاد، كما أكد في مقطع فيديو على أن سامسونج تخطط للكشف عن هاتف Galaxy S21 FE 5G خلال الحدث المرتقب.

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