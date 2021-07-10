تكنولوجيا: نوكيا ترفع دعاوى قضائية متعددة ضد شركة Oppo بسبب انتهاك براءات الاختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت نوكيا العديد من شكاوى انتهاك براءات الاختراع ضد شركة Oppo فيما يتعلق ببراءات الاختراع الأساسية وغير الأساسية، وتتعلق براءات الاختراع هذه بالاتصال وواجهة المستخدم وميزات الأمان.

وكانت قد وقعت كل من Oppo و Nokia اتفاقية ترخيص متعددة السنوات في عام 2018 ويبدو أن العقد قد انتهى. وأصدرت نوكيا بيانًا رسميًا يفيد بأن شركة Oppo رفضت عرض تجديد العقد، لذلك اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لأن Oppo تواصل استخدام تلك البراءات.

نوكيا لديها الكثير من براءات الاختراع في جعبتها ووقعت اتفاقيات تحمل حقوق الملكية مع كل من Samsung و Apple و LG و Lenovo وحتى Blackberry.

المصدر

اعلان





