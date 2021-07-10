تكنولوجيا: جهاز iPad Pro 11 سيأتي العام المقبل بشاشة LED صغيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل أجهزة iPad Pro 2021 في شهر أبريل الماضي، وكان إصدار 12.9 بوصة هو أول إصدار يأتي مع شاشة LCD صغيرة الحجم. وتسمح هذه التقنية للسطوع بحد أقصى 1000 nits في المتر المربع وتتيح مزيدًا من التعتيم المحلي.

ومع ذلك، فإن جهاز iPad Pro الأصغر مقاس 11 بوصة لم يحصل على هذه اللوحة الجديدة الفاخرة واستقر على شاشة LCD تقليدية.

ولكن، سيتغير هذا العام المقبل، فوفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo، سيأتي كل من iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 بشاشة LED صغيرة في عام 2022.

من المتوقع أيضًا أن تحتوي الأجهزة على ظهر زجاجي بدلاً من الألومنيوم، مما سيمكن من الشحن اللاسلكي.

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