شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Realme تطلق هاتفًا مزودًا بـ5G بمصر قريبًا.. أداء أكثر قوة ومعالج أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة ريلمى إطلاق أول هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس للمحمول 5G بالسوق المصري خلال الربع الثالث من العام الجارى "Realme 8 5G، بأعلى تقنية ومواصفات بعالم الهواتف المحمولة، وسط منافسة شرسة بين جميع المصنعين بأكبر سوق للمحمول في الشرق الأوسط.

وتراهن شركة Realme بتسويق هاتفها بمعالج وكاميرا وبطارية بأحدث وأعلى أداء من تلك المستخدمة بهواتف الجيل الرابع للمحمول، حيث يستمتع العميل بأحدث تكنولوجيا الهاتف حال عدم توافر شبكات الجيل الخامس للمحمول والتى تنتشر على نطاق ضيق فى بعض البلدان، فيما لا يتوقف قطار التطور لتكنولوجيا الهاتف المحمول وفقا لما أكده هشام محرم - مدير التسويق والمتحدث الرسمي لشركة realme خلال حلقة نقاشية عقدتها الشركة فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أسابيع من إطلاق هاتفها الذكى بمصر.

وكشف محرم أن 70% من خطوط انتاج الشركة للهواتف ستكون داعمة للجيل الخامس العام المقبل، لاسيما أن معالج هواتف الجيل الخامس ترفع من كفاءة الكاميرا و البطارية والأداء وهو ما يدفع الشركة بعدم التوقف عن تطوير أجهزتها انتظارا لانتشار شبكات 5G عالميا والتى تتوافر في بعض الدول على نطاق ضيق.

وذكر المسؤول بالشركة أن السوق المصرى هو ثالث أكبر سوق للشركة على مستوى العالم، وتحرص على إطلاق احدث تقنياتها به للفئات و الشرائح المستهدفة.

من جهة أخرى قال محرم أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لم تؤثر على مبيعات الشركة ولكنها أثرت على الإنتاج لدى منتجى الأجهزة عالميا، ليس فقط فى قطاع الهواتف المحمولة بل امتدت إلى قطاعات أخرى مثل السيارات ذاتية القيادة وغيرها.





كانت شركة realme قد أطلقت أول هاتف ذكي يعمل بتقنية الـ 5G، وهو هاتف realme X50 خلال عام 2020.

وتمتلك realme الأن المزيد من هواتف الـ 5G الجديدة، ومنها هاتف realme 7 5G و realme X7 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ولا يتوقف هدف realme عند تقديم منتجات جيدة لمستخدمي الـ 5G. لكنها تعمل أيضا على المساعدة وتقديم الدعم اللازم لاعتماد هذه التقنية في بلدان العالم، لجذب المزيد من المستخدمين وللاستمتاع بالمستقبل الجديد الذي تقدمه تقنية الـ 5G.

ووفقًا لآخر تقرير بحثي من مؤسسة Counterpoint للبحوث، بلغ عدد مستخدمي أجهزة الجيل الخامس نحو 246 مليون مستخدم خلال عام 2020، وهو العام الثاني من إطلاق شبكة ال 5G في العالم. وهو معدل مرتفع مقارنة بفترة إطلاق شبكة الجيل الرابع4G . كما تتوقع أن 566 مليون جهاز 5G تم توصيلهم بالفعل للمستخدمين.





هشام محرم مدير التسويق والمتحدث الرسمي لشركة Realme

ولا تتوقف مميزات هواتف الـ 5G عند توفير شبكات انترنت أسرع، لكن هناك العديد من المميزات الأخرى، منها أداء أكثر قوة ومعالجة أعلى، ونظام تبريد أكثر كفاءة، وعمر بطارية أطول، كل ذلك يأتي مع معالج سرعة 5G الرائد.

وتم تحديث العديد من المواصفات في هواتف 5G، من حيث الكاميرات تزيد بقوة عن نماذج 4G، وكذلك مساحة الذاكرة وقدرات الشاشة. ورغم ذلك تقل سعة البطارية بشكل عكسي، وذلك بفضل استهلاك الطاقة الأفضل على شرائح 5G.

ولن ينتظر مستخدمي الهواتف الذكية تطبيق تقنية شبكات الـ 5G في بلدانهم، لأن مميزات الهواتف التي تقدم هذه التقنية لا تتوقف عند الشبكة، بل تمتد لكافة عناصر الهواتف الذكية.

والترقية من تكنولوجيا الـ 4G إلى تكنولوجيا الـ 5G تعني تزويد الهواتف بـ 4 أضعاف عدد الهوائيات، وزيادة العدد الإجمالي للمكونات بنسبة 25-40٪ ، بينما في نفس الوقت، ستزيد المكونات عالية الأداء داخل الهاتف من كمية الحرارة المتولدة.

ولن تنتظر realme تطبيق تقنية شبكات الـ 5G في مختلف البلدان، وسوف تقدم المزيد من الهواتف التي تقدم هذه التقنيات التكنولوجية الفائقة لتلبية رغبات عملائها بكافة البلدان التي تعمل بها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرح الشركة هاتف realme 8 5G في مصر والشرق الأوسط في الربع الثالث من 2021، ليكون أول وأحدث نموذج الـ 5G في مصر من realme ولكنه لن يكون الأخير.

وفيما يتعلق بخطوط الإنتاج العالمية، ستدخل realme في زيادة سريعة في منتجات الـ 5G. ففي هذا العام، أطلقت حوالي 40% من خط انتاج realme نماذج تدعم شبكة ال 5G.

وفي الوقت الحالي تم تحويل 90% من موارد البحث والتطوير الخاصة بـ realme لتكنولوجيا ومنتجات الـ 5G. وفي العامين المقبلين تستثمر300 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير هذه المنتجات، وكذلك في الترويج بقوة لنشر تكنولوجيا الـ 5G عالميًا.

ولدعم الانتشار العالمي لمنتجات الـ 5G ستنشئ realme سبع مراكز للبحث والتطوير حول العالم ستخصص لاستكشاف تقنيات ومنتجات ال 5G المبتكرة، وللاستفادة من هذه المراكز، ستأخذ realme هذا العام زمام المبادرة في تنفيذ برامج تجريبية لشبكة ال 5G في 10-15 سوقًا استعدادًا لإطلاق منتجات الـ G5 في الأسواق.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة ستسعي realme لتمكين 100 مليون مستهلك من الشباب من استخدام الهواتف الذكية التي تدعم تكنولوجيا الـ 5G، والانتقال نحو حياة ذكية وعصرية مع الشباب ، مما يوفر لهم تجربة مستخدم فائقة ويسرع من انتشار تكنولوجيا ال 5G علي المستوى العالمي.