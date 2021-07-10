تكنولوجيا: جوجل ستتوقف عن تحديث خدمات Play للأجهزة التي تعمل بنظام Android Jelly Bean

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستتوقف جوجل قريبًا عن تحديث خدمات Play للهواتف التي تعمل بنظام Android Jelly Bean، وهذا يشمل جميع الإصدارات الثلاثة، 4.1 و 4.2 و 4.3 (إصدار API من 16 إلى 18، على التوالي). ومع ذلك، سوف تتلقى هواتف JB تحديثًا أخيرًا بإصدار 21.30.99، والذي من المقرر إطلاقه في نهاية شهر أغسطس.

لقد تم الإعلان عن نظام Jelly Bean لأول مرة في عام 2012، أي قبل تسع سنوات. وجلب هذا التحديث تحسينات كبيرة مثل Project Butter، والذي جعل واجهة المستخدم تعمل بسلاسة (مع vsync عند 60 هرتز).

تشمل الإضافات الرئيسية الأخرى Google Now، و Android Beam الذي تم إيقافه الآن، والإشعارات القابلة للتوسيع والقدرة على كتم الإشعارات من التطبيقات الفردية، بالإضافة إلى عدد من التحسينات الصوتية.

وبعد ذلك جاء نظام Android 4.2 في وقت لاحق من ذلك العام، ومن ثم وصل 4.3 في عام 2013، واحتفظ كلاهما باسم Jelly Bean.

تمثل جميع إصدارات JB الثلاثة أقل من 1٪ من أجهزة أندرويد النشطة وشركة جوجل ليست مقتنعة بأن هذه الأجهزة قيد الاستخدام بالفعل. في كلتا الحالتين، سينهي دعم إصدارات أندرويد هذه، مما سيخفف من عبء فريق التطوير.

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