شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مرحاض صديق للبيئة يأخذ الميثان من البراز وينتج الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم Cho Jae-weon ، أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (UNIST) في جنوب شرق كوريا، مرحاضًا صديقًا للبيئة متصل بمختبر يستخدم البراز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد الطبيعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحصل الطلاب من كوريا الجنوبية على بعض الأموال لاستخدام المرحاض الصديق للبيئة الذي يأخذ الميثان من البراز ويصل الطاقة للمبنى، فقد يؤدي استخدام الحمام إلى دفع ثمن قهوتك في إحدى الجامعات في كوريا الجنوبية، حيث يتم استخدام النفايات البشرية للمساعدة في تشغيل مبنى علمي.

يستخدم مرحاض BeeVi، وهو عبارة عن كلمة "نحلة" و "رؤية" مدمجة معت، مضخة فراغية لإرسال البراز إلى خزان تحت الأرض، مما يقلل من استخدام المياه.

كما أنه بمجرد الوصول إلى هناك، تقوم الكائنات الحية الدقيقة بتفكيك النفايات إلى غاز الميثان، والذي يصبح مصدرًا للطاقة للمبنى، ويعمل الغاز على تشغيل الموقد وغلاية الماء الساخن وخلية وقود الأكسيد الصلب.

قال مصمم المرحاض: "إذا فكرنا خارج الصندوق، فإن البراز له قيمة ثمينة لإنتاج الطاقة والسماد"، مضيفا "لقد وضعت هذه القيمة في التداول البيئي".

يتغوط الشخص البالغ في المتوسط حوالي 17 أوقية يوميًا، والتي يمكن تحويلها إلى 13 جالونًا من الميثان، وهذه طاقة كافية لتوليد 0.5 كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يكفي لشحن هاتفك لمدة ساعة كل يوم لمدة شهر أو قيادة السيارة لحوالي ثلاثة أرباع ميل.

وابتكر العالم عملة افتراضية "Ggool"، والتي تدفع للمستخدمين، معظمهم من الطلاب، عند القيام باستخدام المرحاض، ويمكن استخدام العملة لشراء سلع في الحرم الجامعي، مثل القهوة الطازجة والمعكرونة سريعة التحضير والفواكه وحتى الكتب.

يمكن للطلاب التقاط المنتجات التي يريدونها في سوق Ggool خاص ومسح رمز الاستجابة السريعة للدفع مقابل سلعهم.