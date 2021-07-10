تيك توك تحد من المحتوى الضار عبر هذه الطريقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تطور شركة تيك توك ميزة جديدة تزيل المحتوى الذي تكتشف أنه ينتهك السياسة عند التحميل، مما يضمن عدم رؤيته من قبل أي شخص.

وكجزء من عملية التحميل في الوقت الحالي، تمر جميع مقاطع الفيديو عبر نظام فحص آلي، الذي يعمل على تحديد انتهاكات السياسة المحتملة لمزيد من المراجعة من قبل أحد أعضاء فريق الإشراف.

وبعد ذلك، يخبر عضو فريق الإشراف المستخدم إذا تم اكتشاف انتهاك. ولكن على مقياس تيك توك، فإن ذلك يترك مجالًا للخطأ قبل اكتمال المراجعة.

وتعمل المنصة الآن على تحسين هذا، وتريد ضمان عدم وصول المواد التي يحتمل أن تكون مخالفة إلى أي مشاهدين.

وقالت: نبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة في استخدام التكنولوجيا لإزالة بعض أنواع المحتوى المخالف الذي تم تحديده عند التحميل تلقائيًا. بالإضافة إلى عمليات الإزالة التي أكدها فريق الأمان لدينا. ويتم الاحتفاظ بالأتمتة لفئات المحتوى حيث تتمتع تقنيتنا بأعلى درجة من الدقة.

وبدلاً من السماح بمرور الانتهاكات المحتملة، يمنع نظام تيك توك الآن تحميلها، مما قد يساعد في الحد من مشاهدتها.

وقد تسبب هذه العملية بعض القلق لصناع المحتوى. ولكن تيك توك أكدت أن أنظمتها للكشف أثبتت دقة عالية.

وقالت: وجدنا أن المعدل الإيجابي الخطأ لعمليات الإزالة التلقائية هو 5 في المئة. وظلت طلبات تقديم التماس بشأن إزالة الفيديو ثابتة. ونأمل أن نواصل تحسين دقتنا بمرور الوقت.

تأمل المنصة أن يدعم هذا التحديث أيضًا المرونة داخل فريق الأمان لديها من خلال تقليل حجم مقاطع الفيديو المزعجة التي يشاهدها المشرفون وتمكينهم من قضاء المزيد من الوقت في مجالات سياقية ودقيقة للغاية.