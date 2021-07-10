لتقليل الإساءة.. انستغرام تختبر الحد من التعليقات

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

لمكافحة إساءة الاستخدام عبر منصتها، تطرح إنستاجرام خيارًا جديدًا للحد من الإجراءات من مجموعات المستخدمين، بدلاً من كتم أو تقييد الحسابات الفردية.

ويرى بعض مستخدمي إنستاجرام الآن خيار “حدود” جديد ضمن إعدادات الخصوصية، مما يتيح لك تقييد التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها مؤقتًا من المجموعات المحددة.

وتقول المنصة: إنها توصي بمجموعات الحسابات التي قد ترغب في تقييدها، بناءً على النشاط المكتشف. الذي يمكن المستخدمين بعد ذلك من إخفاء التفاعلات عن هؤلاء المستخدمين ما لم يختاروا يدويًا رؤيتها.

ويمكنك تحديدًا تحديد التفاعلات من الحسابات التي لا تتابعك، أو المتابعين الجدد، مما قد يساعد في تقليل تأثير أولئك الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى مجموعة، كنتيجة لكونك ملغى أو ما شابه.

وأصبح الأمر أكثر شيوعًا، ويمكن أن يكون من السهل بشكل مفاجئ أن تدخل عن غير قصد في هجوم أو نقد تم تفسيره بشكل خطأ.

وحتى إذا كتبت تعليقًا تعلم أنه قد يثير استجابة، فإن التضخيم المفاجئ للانتباه يمكن أن يتطلب الكثير. لذا فإن إغلاق أو تقييد تلك الإشارات يمكن أن يوفر راحة، مما يمكن المستخدمين من تقليل القلق والتوتر.