سامسونغ تطلق منصتها “سمارت تي في بلس”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت العملاقة الكورية الجنوبية شركة “سامسونغ”، عن إطلاق نسخة من خدمة بثها الرقمي “سمارت تي في بلس” المجانية والمدعومة بالإعلانات على الإنترنت.

حيث اقتصرت الخدمة في البداية على تلفزيونات “سامسونغ” وهواتفها الذكية، لكن قررت الشركة أمس الجمعة، أن الخدمة متاحة للجميع في الربع الثاني من العام الجاري .

وعلى الرغم من أن إطلاق “سامسونغ” لخدمة بثها المجانية لم يصاحبه ضجة كبيرة على غير المتوقع، إلا أن هذه الخطوة تلمح إلى استعداد الشركة الكورية الجنوبة للمنافسة في سوق المنصات الرقمية، التي ذاع صيتها بعد انتشار جائحة فيروس ” كورونا ” المستجد، وإغلاق دور العرض السينمائية.

ولم يكن لدى “سامسونغ” تعليقا فوريا على الإطلاق بشأن إطلاق خدمة بثها “سمارت تي في بلس” على الإنترنت، ورغم ذلك، أكد متحدث رسمي باسم الشركة الأنباء لموقع “بروتوكول”.

يذكر أن خدمة “سامسونغ تي في بلس” موجودة منذ سنوات، وهي متاحة على شاشات “سامسونغ” الذكية منذ عام 2016، ولكن توفيرها على أجهزة أخرى يضعها في منافسة مباشرة مع خدمات البث المدعومة بالإعلانات، مثل “بيكوك” وقناة “روكو”.

فيما تسعى شركة “سامسونغ” إلى استكشاف وسائل لجلب “تي في بلس” إلى جمهور أكبر.