تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 5a يحصل على ترخيص FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال جوجل تعمل على هاتف Pixel 5a 5G، وهو الهاتف الذي تم تأجيل إطلاقه في شهر أبريل الماضي. والآن، ألمحت الشركة إلى أن الإطلاق الرسمي للهاتف سيتم في نفس الوقت الذي تم الإعلان فيه عن هاتف Pixel 4a في عام 2020، والذي كان في شهر أغسطس.

وهذا يعني أننا على الأرجح على بعد أسابيع قليلة فقط من الكشف عن الهاتف، وقد تم تأكيد ذلك من خلال حصول Pixel 5a على ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC اليوم.

فقد أصدرت الوكالة التنظيمية الأمريكية معرّفين منفصلين لإصدارات Pixel 5a، من المحتمل أن يكون أحدهما مخصصًا لسوق أمريكا الشمالية والآخر لبقية العالم.

لم تكشف قائمة FCC عن أي مواصفات، فهي فقط تذكرنا بأن الإطلاق على وشك ان يكون قريب، حيث يتم تلقي هذه الشهادة التنظيمية عادةً قبل أسابيع قليلة من الإطلاق.

ولكن وفقًا للتسريبات والشائعات السابقة، سيأتي هاتف Pixel 5a متطابقًا تقريبًا مع Pixel 4a 5G، وسيتم تشغيله بنفس المعالج Snapdragon 765G.

ومن المفترض أن يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا فائقة الوسع مع الكاميرا الرئيسية، وهناك شائعات تفيد بأن سعر الهاتف سيكون أعلى من Pixel 4a.

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