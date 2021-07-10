تكنولوجيا: تقرير يشير إلى تفوق Exynos 2200 في الآداء عن رقاقة Snapdragon 895

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كلاً من كوالكوم وسامسونج لإطلاق الجيل الجديد من رقاقات المعالج المميزة، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن آداء رقاقة Exynos 2200 يتفوق على رقاقة كوالكوم Snapdragon 895.

يستمر التنافس بين شركة كوالكوم وسامسونج على ترقية الآداء للجيل القادم من المعالجات المميزة، ويبدأ التنافس قريباً بين معالجات Exynos 2200 و Snapdragon 895.

ولقد رصد معالج Exynos 2200 في قاعدة بيانات 3DMark، حيث اختبر آداء المعالج الذي حقق 8134 نقطة، وهو آداء أعلى من رقاقة Snapdragon 888 الحالية، كما يتخطى آداء رقاقة 2022 Snapdragon أو الذي يعرف لاحقاً بعنوان Snapdragon 895.

من جانب أخر كشفت صفحة @TheGalox على تويتر عن أن معالج Exynos 2200 قد يكون إصدار سامسونج الأول الذي يحقق تفوق في آداء وحدة المعالجة وأيضاً في آداء كرت الشاشة عن إصدار كوالكوم القادم من رقاقات Snapdragon.

أيضاً من المتوقع أن يحقق Exynos 2200 تفوق في آداء كرت الشاشة مقارنة بمعالج ابل القادم A15 Bionic، إلا أن هذه التسريبات مازالت غير مؤكدة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول آداء الرقاقات الجديدة في التسريبات القادمة.

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